Frankfurt ka géint Stuttgart en 0:2-Réckstand ophuelen a spillen 2:2, Hertha Berlin klappt Augsburg 3:0 an Bielefeld verléiert 0:5 géint Union Berlin.

5 Matcher goufen um Samschdeg Mëtteg um 7. Spilldag an der Bundesliga gespillt. Leipzig hat keng Problemer a wënnt mat 3:0 géint Freiburg, Stuttgart gëtt eng 2:0-Féierung géint Frankfurt aus der Hand a spillen 2:2, Mainz a Schalke trenne sech am Krisenduell mat 2:2, Hertha Berlin wënnt zu Augsburg mat 3:0 an Union Berlin wënnt ganz däitlech mat 5:0 géint Bielefeld.

7. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

RB Leipzig - SC Freiburg 3:0

1:0 Konaté (26.'), 2:0 Sabitzer (70.', Eelefmeter), 3:0 Angelino (89.')

An den éischte 45 Minutten war Leipzig déi besser an louch verdéngt mat 1:0 a Féierung duerch e Gol vum Konaté no engem Fräistouss. Freiburg huet sech gutt verkaf mee waren net geféierlech genuch virum Gol. No der Paus war Leipzig weiderhin déi besser Ekipp a konnt an der 70. Minutt duerch en Eelefmeter op 2:0 stellen. Mat engem schéine Fräistouss huet den Angelino dann an der 89. Minutt fir d'Virentscheedung gesuergt.

FSV Mainz 05 - Schalke 04 2:2

1:0 Brosinski (6.', Eelefmeter), 1:1 Uth (36.'), 2:1 Mateta (45.+2.', Eelefmeter), 2:2 St. Juste (82.', Eegegol)

De Match tëscht Mainz a Schalke war e Match vun 2 Ekippen déi déif an der Kriis stiechen. Mainz hat bis virum Match 0 Punkten um Konto a Schalke just 1. No der éischter Hallschent louch Mainz duerch 2 Eelefmeter vum Brosinski a Mateta mat 2:1 a Féierung. Den Uth konnt zweschenzäitlech mat engem schéine Fräistouss op 1:1 stellen. Laang louch Mainz dann och nach an der 2. Hallschent a Féierung an hat gutt Chancen op den 3:1 mee an der 82. Minutt war et en Eegegol vum St. Juste deen fir den 2:2 fir Schalke gesuergt huet. Mat dësem Resultat ka keng vun de béiden Ekippen zefridde sinn well 1 Punkt hëlleft kengem sou richteg weider. De Leandro Barreiro stoung an der Startopstellung a gouf an der 79. Minutt ausgewiesselt.



VFB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:2

1:0 Gonzalez (17.', Eelefmeter), 2:0 Castro (37.'), 2:1 Silva (61.'), 2:2 Abraham (75.')

No enger ausgeglachener Ufanksphase, huet sech Stuttgart dono méi waakreg gewisen a konnten duerch en Eelefmeter vum Gonzalez an duerch e Gol vum Castro mat 2:0 a Féierung goen. An den zweete 45 Minutten huet Frankfurt e Gang eropgeschalt a war wesentlech besser am Match wéi an der éischter Hallschent. Duerch Goler vum Silva an der 61. Minutt an dem Abraham an der 75. Minutt konnten se de Réckstand ophuelen a sécheren sech 1 Punkt no engem 0:2-Réckstand.



FC Augsburg - Hertha Berlin 0:3

0:1 Matheus Cunha (44.', Eelefmeter), 0:2 Lukebakio (52.'), 0:3 Piatek (86.')

Union Berlin - Arminia Bielefeld 5:0

1:0 Endo (3.'), 2:0 Andrich (13.'), 3:0 Becker (45.+2.'), 4:0 Kruse (52.', Eelefmeter), 5:0 Teuchert (89.')



Um 18.30 Auer steet dann nach den Topmatch tëscht der Borussia Dortmund a Bayern München um Programm.

