Mat 2:1 gewënnt de Maurice Deville mat Saarbrécken géint Dresden an och de Jeff Saibene a Kaiserslautern wannen mat 2:1 géint Zwickau.

An der 1. Däitscher Bundesliga stoung de Leandro Barreiro mat Mainz um Terrain an ass op Schalke getraff. De Barreiro stoung bis zur 79. Minutt um Terrain. Um hu sech béid Ekippen d'Punkten beim 2:2 gedeelt. Dëst ass den éischte Punkt fir Mainz an dëser Saison.

An der 3. Däitscher Bundesliga gouf et eng 2:1-Victoire fir Saarbrécken géint Dresden duerch e Gol vum Jacob an der 90. Minutt. De Maurice Deville gouf an der 76. Minutt agewiesselt a war mat um 2:1 bedeelegt.

Och de Jeff Saibene ka mat Kaiserslautern mat 2:1 zu Zwickau gewannen. Och hei war et e spéide Gol an der 86. Minutt dee fir d'Entscheedung gesuergt huet.

A Russland war de Sebastien Thill mat Tambow am Asaz an ass op Grosny getraff. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 76. Minutt agewiesselt a verléiert mat 0:1 duerch e Gol an der 87. Minutt.

Mat 0:2 verléieren de Lars Gerson an Norrköping zu Mjällby a stinn an der Tabell op der 5. Plaz. De Lëtzebuerger war während dem ganze Match als Lenksverdeedeger um Terrain.

Eng 0:1-Néierlag gouf et fir den Enes Mahmutovic mat FK Lwiw géint Oleksandrija. De Mahmutovic stoung déi ganz Spillzäit um Terrain.

Mat engem 1:1 huet sech an der Belsch den Danel Sinani a Waasland-Beveren mat Eupen gedeelt. An der 90. Minutt gouf de Lëtzebuerger ausgewiesselt. An der Tabell steet Waasland-Beveren op der zweetleschter Plaz.