Fir hire Sport méi wäit no vir ze bréngen huet d'Äishockey Federatioun d'Lëtzebuerger Hockey League op d'Been gestallt.

Laang huet d'Äishockey Federatioun drop higeschafft fir eng Lëtzebuerger Hockey League op d'Been ze stellen an domadder hire Sport méi an d'Vitrinn ze stellen. Mee schonn nom 1te Spilldag Mëtt Oktober hunn déi Responsabel decidéiert d'Championnat grad esou wéi d'Trainingen ze stoppen, dat wéinst den neie Covid Restriktiounen. Den Elan wëll ee sech nawell net huele loossen.

D’LHL, Lëtzebuerger Hockey Liga, stoung schonn an den Startlächer an kuerz virum Depart gouf een vum Covid-19 ausgebremst. De Gilles Mangen, deen fir d’Organisatioun responsabel ass, hofft awer nach esou vill wéi méiglech spillen ze kënnen. Enttäuscht war hien schonn, dass d’Championnat huet missen gestoppt ginn. Fir de Gilles Mangen, Organisateur vun der LHL ass dat net méi wéi verständlech.

„Et ginn Saachen déi sinn méi wichteg. Mir probéieren eis awer net ënnerkréien ze loossen. Dat bremst eis Motivatioun absolut net. Wann d’Championnat méi spéit weider geet, dann ass et eben esou mee et geet iergendwann weider an dat ass d’Haaptsaach.“

An deenen leschten Joren huet Federatioun en immensen Wuesstem am Äishockey festgestallt. Den Ament sinn 8 Ekippen enregistréiert an dowéinst gouf decidéiert och e Championnat a Lëtzebuerg ze organiséieren.

„An dunn hunn mir eis geduecht, komm mir maachen och elo hei eppes um lokalen Niveau fir Léit méi ze motivéieren an et ass natierlech méi spannend e Match ze kucken deen eng lokal Rivalitéit huet wéi wann een e Match vun zwou Ekippen suivéiert déi 800 Kilometer auserneen léien.“

Do schwätzt de Gilles Mangen vum Tornado Lëtzebuerg, déi am franséischen Championnat ënnerwee sinn respektiv vun den Beefort Knights déi am belschen Championnat spillen. Beit Ekippen hunn méi Erfarung wéi déi aner an dowéinst goufen d‘Ekippen och an 2 Divisiounen opgedeelt.

„An den Niveau ass einfach ze grouss. Dat heescht et mëscht fir kee Spaass, och net fir deen dee gewënnt, dowéinst hunn mir decidéiert zwou Divisiounen ze maachen. Esou huet jiddereen intressant Matcher an esou kann och jiddereen seng Äiszäit esou optimal notzen fir Mätscher déi och wierklech Sënn hunn.“

D'LHL huet vill Publicitéit iwwert sozial Netzwierker gemaach an versicht mat flotten a kreative Videoen de Sport ze promovéieren.

Déi läscht Matcher sollten dem Plang vun der Saison no am Januar gespillt ginn. Op d’Spiller dës Saison awer nach op Eis klammen oder sech bis nächst Joer mussen gedëllegen hänkt vun der Entwécklung vun der momentaner Situatioun of.

Wann et dann nees lass geet, kënnen Spiller sech vun den Beefort Knights op hier néi Vestiairen freeën.