De Russ konnt sech no engem 1. verluere Saz zeréck kämpfen a gewënnt an 3 Sätz d'Finall zu Paräis.

Alexander Zverev géint Daniil Medvedev huet d'Final beim ATP Masters zu Paräis geheescht.

Den däitschen Alexander Zverev huet den 1. Saz mat 7:5 fir sech entscheet. Am zweete Saz konnt sech dunn de Daniil Medvedev mat 6:4 behaapten. Et misst also e drëtten entscheedende Saz gespillt ginn. An do war et eng kloer Saach fir de 24-järege Russ. Hien léisst dem Zverev keng Chance a gewënnt mat 6:1.

Fir den Daniil Medvedev ass et seng 8. Victoire bei engem ATP Master Turnéier.