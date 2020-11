Lazio schéisst an der Nospillzäit den 1:1-Ausgläich. Iwwerdeems kann sech Tottenham mat 1:0 géint West Bromwich behaapten a Wolfsburg wënnt mat 2:1.

Bundesliga



VFL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 2:1

1:0 Steffen (5'), 2:0 Weghorst (26'), 2:1 Adamyan (87')

No 3 Minutte gouf et déi éischte richteg gutt Chance fir d'Lokalekipp, mee de Brekalo ass um Baumann hänke bliwwen. Kuerz drop's ass e Gol fir Wolfsburg duerch de VAR et gezielt ginn. No 2 Minutte Kuddel Muddel gouf de Gol dunn awer gezielt. Eng furios Aktioun déi um Enn den 1:0 fir Wolfsburg bruecht huet. An der 26. Minutt huet de Weghorst de Score op 2:0 erop geschrauft. Hoffenheim war beméit mee Wolfsburg hat déi besser Chancen an ass verengt mat 2:0 an d'Paus gaangen.

Bis zur 82 Minutt ass net méi vill geschitt. Dono ass et awer ellen ewech gaangen. Fir d'éischt verschéisst de Weghorst an der 82. Minutt een Eelefmeter. An der 87. Minutt huet Hoffenheim a Persoun vum Adamyan den Uschloss markéiert. An der 3. Minutt an der Nospillzäit haten si dunn déi 100% Chancen duerch een Eelefmeter den Ausgläich ze markéieren, ma och dee sollt de Wee an de Filet net fannen. Wolfsburg klappt Hoffenheim mat 2:1.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach (18h00)

Premier League

West Bromwich - Tottenham Hotspur 0:1

0:1 Kane (88')

Laang huet et no engem 0:0-Gläichspill ausgesinn tëschent dem Opsteiger West Bromwich a Tottenham Hotspur. Ma de Favorit konnt duerch e spéide Gol vum Harry Kane an der 88. Minutt sech dach nach déi wichteg 3 Punkte sécheren.

Leicester - Wolves 1:0

1:0 Vardy (15')

Manchester City - FC Liverpool (17h30)

Serie A

Lazio Roum - Juventus Turin 1:1

0:1 Ronaldo (15'), Caicedo (90+5')

Beandrockend Kämpferesch Leeschtung vu Lazio Roum. Obwuel Juventus Turin eng ganz gutt Leeschtung gewisen huet an duerch de Ronaldo an der 15. Minutt a Féierung gaange sinn huet d'Lokalekipp iwwert de ganze Match de Kapp net an de Sand gestach. Kuerz virun der Paus hat awer alt erëm de Ronaldo d'Chance op 2:0 ze erhéijen, mee säin Schoss sollt just de Potto treffen. Nom Säitewiessel hate Ronaldo, Morata a Kulusevski weider gutt Chancë fir d'Gäscht. Den 2:0 sollt awer net falen. An esou misst et komme wéi et komme misst. De Caicedo huet an der 5 Minutt vun der Nospillzäit no Viraarbecht vum Correa den Ausgläich markéiert. Mat 1:1-Gläich trennen sech deemno béid Ekippen.

Atalanta - Inter Mailand 1:1

0:1 Martinez (58'), 1:1 Miranchuck (79')

Ligue 1

FC Metz - Dijon 1:1

0:1 Balde (13'), 1:1 Yade (21')

Nice - Monaco (17h00)

La Liga

Getafe - Villarreal 1:3

0:1 Alcacer (11'), 1:1 Arambarri (16'), 1:2 Trigueros (17'), 1:3 Moreno (62')

