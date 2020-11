Zwee Lëtzebuerger Nationalspiller dierften an Zukunft an der 4.ter italienescher Liga spillen, dat hunn d'Kolleege vum Tageblatt gemellt.

De 35 Joer alen Dan da Mota, an den 21 Joer ale Jan Ostrowski dierfte bei Sona Calcio wiesselen. Den da Mota huet an de leschte Méint um Racing net méi zum Kader gehéiert, an den Ostrowski krut sech an der zweeter Liga a Polen, net duerchgesat.