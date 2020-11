Weider war et déi zweete Néierlag vun de Seahawks, dat bei de Bills, an d'Dolphins behaapte sech géint Cardinals.

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers 38:3

Zwee Mol géintenee gespillt an zwee Mol konnt sech d'Ekipp vum Drew Brees duerchsetzen. Bei de Bucs huet de ganze Match iwwer einfach net vill geklappt. Et huet scho bis wäit an den zweete Quarter gebraucht, bis si emol iwwert en "3 and out" erauskoumen. Esou war et net iwwerraschent, datt et 14:0 fir d'Saints no 15 Minutten an 31:0 no 30 an och no 45 Minutte stoung. Eenzeg Punkte fir d'Bucs gouf et am drëtte Quarter, dat ganzer 3. Do konnten d'Saints awer nach eng Kéier der 7 dropleeën. Beim Bléck op d'Statistike vun de Quarterbacks fält dann op, dat de Brady wuel fir 209 Yards gehäit huet, ma just 22 vun den 38 Päss koumen un, an 3 si beim Géigner gelaunt. De Brees dogéint huet just 6 vun 32 Bäll net ubruecht, dat fir 222 Yards a 43 Touchdowns. Och seng zwee Backupen Hill (2 vun 2 fir 48 Yards) a Winstone (1 vun 1 fir 12 Yards) haten e gudde Laf.

Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 24:19

Laang hat et gutt fir d'Cowboys ausgesinn, datt si de Steelers déi éischt Néierlag vun der Saison kéinten zouféieren. An der Paus louche si nämlech scho mat 12:9 vir a konnten am drëtte Quarter nach en 19:9 draus maachen. Ma e Match ass eréischt eriwwer, wann den Arbitter ofpäift. Esou hunn d'Steelers de véierte Quarter mat engem Touchdown ugefaangen a konnten op 15:19 verkierzen. Eng Interception vum Gilbert huet de Steelers da weider dräi Punkte bruecht, esou datt si mat eppes méi wéi 7 Minutten just nach 1 Punkt Retard haten. Den nächsten Drive vun de Cowboys huet zu näischt gefouert a si hunn de Ball misste mat nach 4 Minutten an 19 Sekonne un d'Steelers ofginn. 2 Minutte méi spéit dunn en Touchdown fir d'Steelers, ma d'2-Point-Conversion huet net geklappt. Béid Ekippe koumen dono awer net méi an d'Géigend, fir Punkten ze maachen, esou datt d'Steelers de Match géint d'Cowboys konnten dréinen a gewannen. Et ass fir d'Steelers iwwregens déi éischte Kéier an der Karriär vun der Ekipp, datt si mat engem 8:0 an d'Saison gestart sinn.

Seattle Seahawks - Buffalo Bills 34:44

An engem vun de Spëtzepartie vum Owend konnt sech d'Heemekipp zum Schluss behaapten. Et hat fir d'Bills och gutt ugefangen, déi direkt am éischte Quarter 2 Touchdowns konnte markéieren a näischt zougelooss hunn. An den zweete 15 Minutte gouf et 10 Punkte fir béid Ekippen, esou datt et 24:10 fir d'Bills an der Paus stoung. Et sollt awer nach eng Kéier interessant ginn, well d'Seahawks am drëtte Quarter zeréckkoumen a beim Stand vu 20:27 nach just een Touchdown Retard haten. Ma d'Bills konnten am Ufank vum leschte Véierel direkt en Touchdown markéieren a séier dono de Ball offänken an nees an d'Endzon bréngen. Esou hate si séier aus engem 27:20 en 41:20 gemaach. Zwar sollten de Seahawks an de leschten bal 10 Minutten nach 2 Touchdowns geléngen an de Bills just ee Fieldgoal, ma dat sollt awer fir d'Heemekipp duergoen, fir sech hei kloer duerchzesetzen.

Miami Dolphins - Arizona Cardinals 34:31

Eppes, wat een déi lescht Jore seelen an dësem Sport héieren huet an elo awer stëmmt: Bei den Dolphins schéngt et ze lafen. Ëmmerhi konnte si no der Victoire vum Sonndeg 5 vun hiren 8 Matcher gewannen. Déi selwecht Statistik hunn elo och d'Cardinals. Miami huet direkt mat zwee Touchdowns lassgeluet a just een am éischte Quarter zougeloos. No engem 10:10 an den zweete 15 Minutte gouf et mat 24:17 an d'Paus. D'Cardinals, déi aktuell och gutt drop sinn, sinn awer am drëtte Véierel mat engem 14:0 zeréckkomm an haten domadder eng éischte Kéier d'Nues vir, dat mat 31:24. Ma de jonke Quarterback vun den Dolphins Tua Tagovailoa, huet d'Nerven net verluer, ëmmerhi koumen 20 vun sengen 28 Passen un, dat fir 248 Yards an 2 Touchdowns, a konnt mat 10 Punkten an de leschte 15 Minutten de Match nach eng Kéier dréinen. Dat awer och, well seng Defense him de Réck fräigehalen an näischt méi zougelooss huet.

D'Resultater am Iwwerbléck

Green Bay Packers - San Francisco 49ers 34:17

Denver Broncos - Atlanta Falcons 27:34

Seattle Seahawks - Buffalo Bills 34:44

Baltimore Ravens - Indianapolis Colts 24:10

Houston Texans - Jacksonville Jaguars 27:25

Carolina Panthers - Kansas City Chiefs 31:33

Chicago Bears - Tennessee Titans 17:24

New York Giants - Washington Football Team 23:20

Las Vegas Raiders - Los Angeles Chargers 31:26

Miami Dolphins - Arizona Cardinals 34:31

Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 24:19

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers 38:3

E Méindeg den Owend treffen nach d'Patriots op d'Jets.