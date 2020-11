De Chris Philipps huet e Sonndeg e Kontrakt vun zwou an enger hallwer Saison beim FC Wolz 71 ënnerschriwwen.

Och fir Futtballspiller ass et an Covid-Zäiten net einfach, en neie Veräin ze fannen, wann e Kontrakt ausgelaf ass. De Franky Hippert huet beim fréiere Profi vun ënnert anerem Metz an Legia Warschau nogefrot, firwat hien an den Norde vum Land gaangen ass.

Chris Philipps op Wolz / Reportage Franky Hippert

Fir d'lescht hat de Chris Philipps bei Lommel an der zweeter Divisioun an der Belsch gespillt. Blessuren hunn den 26 Joer alen defensive Mëttelfeldspiller awer ëmmer nees gebremst. De Championstitel a Polen mat Legia war sécherlech den Héichpunkt bis elo an der Karriär vum 55-fache Lëtzebuerger Nationalspiller. Bei Lommel gouf de Kontrakt net verlängert, an zanter August huet de Chris Philipps beim FC Wolz 71 mat trainéiert.

An de Veräin mer déi Méiglechkeet ginn huet, fir mech fit ze halen, fir wann eppes komm wär. Duerch ënnert anerem déi sanitär Situatioun ass awer näischt komm.

Fir de Philipps, dee bei Harel, Ettelbréck an dem FC Metz forméiert gouf, konnt et beim Retour an d'Land just de Veräin aus dem Norde sinn.

Et ass, well de Veräin sech beméit huet, et ass och eng Häerzenssaach. Ech sinn zu Wolz gebuer, sinn hei an de Lycée gaangen. A si hunn e Projet mat Spiller aus der Géigend. De Chris Philipps hat sech net virgestallt, schonn nees esou frei zeréck op Lëtzebuerg mussen ze kommen. Positiv an dëser Zäit ass awer, datt den eenandrëssegfache Ligue 1-Spiller am Dezember Papp gëtt. An niewebäi, Wolz steet an der BGL Ligue als Opsteiger no 8 Spilldeeg op der 4. Plaz an der Tabell, an dem Philipps säi ganz gudde Kolleeg Ralph Schon steet tëscht de Pottoen.