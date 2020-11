D'Lëtzebuerger Nationalekipp spillt e Mëttwoch um 20.30 Auer am Stade Josy Barthel géint Éisträich. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Zwee.

D'Rout Léiwen hunn 2 wichteg Matcher an der Nations League viru sech. D'Formatioun vum Luc Holtz well seng éischte Plaz am Grupp 1 vun der 3.Liga an der Nations League verdeedegen. Dofir läit de Fokus ëischter op den Dueller op Zypern an heiheem géint den Aserbaidschan. De Testmatch géint Éisträich kennt do éischter ongeleeën. Trotzdeem ass et fir d'Nationalekipp ëmmer gutt op deem Niveau weider Experienzen ze sammelen.

Ustouss am Stade Josy Barthel ass den Owend um 20.30 Auer. Mir iwwerdroen d’Partie Live um Radio, wéi och op der Tëlee an am Stream op rtl.lu.

NEWS: D'Rout Léiwe spillen en Testmatch géint Éisträich

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a René Peters.

Sender: RTL Zwee

Ufank vun der Emissioun : 20h15

Ufank vum Match: 20h30

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 22h30

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vun RTL Zwee

FLF Selektioun