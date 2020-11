Zwee Deeg virum Start vum 84. Masters zu Augusta ass dem Golf-Profi e beandrockende Versuch gelongen.

Op sengem 26. Gebuertsdag huet den Jon Rahm een Hole-in-One iwwert d'Waasser ewech gespillt.

De Spuenier huet mat dësem Versuch fir ee viralen Hit am Internet gesuergt.

De Weltranglëschten-Zweeten huet en Dënschdeg am Training säi Ball bewosst iwwert de Séi danze gelooss. Dräi Mol ass de Golfball um Waasser opkomm, ass op d'Wiss gesprongen an dunn an d'Lach gerullt.

"Zweeten Hole-in-One an zwee Deeg - Alles Guddes fir mäi Gebuertsdag!", esou huet de Spuenier de spektakuläre Clip op sengem Instagram-Account kommentéiert.

Och um offiziellen Twitter-Kanal vum Tournoi gouf d'Zeen gedeelt, dës gouf do bannent e puer Stonnen iwwer eelef Millioune Mol gekuckt.