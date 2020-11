An engem Schreiwes huet déi Lëtzebuerger Schwammfederatioun e Mëttwoch dës Decisioun matgedeelt.

Wéinst den héijen Infektiounszuelen huet d'FLNS no Récksprooch mam Sportministère decidéiert, datt ee bis Enn vum Joer keng Competitioune méi organiséiert.

D'Lëtzebuerger Schwammfederatioun appelléiert och un déi 16 Veräiner sech dëser Decisioun unzeschéissen an och keng Competitioune méi 2020 ze organiséieren.

Fir sech kengem Risiko auszesetzen, huet d'FLNS och entscheet, datt een d'Participatioune vun de Veräiner an och der FLNS bei internationale Competitioune bis den 31. Dezember stoppt.

Wéi et am Schreiwes heescht, géing ee mat dësen Decisioune gesellschaftlech Verantwortung iwwerhuelen an d'Moossname vun der Politik ënnerstëtzen, fir an der Lutte géint d'Corona-Pandemie ze hëllefen.