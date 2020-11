No enger gudder éischter Hallschent waren d'Éisträicher no der Paus déi besser Ekipp a wanne verdéngt mat 3:0.

En vue vun den 2 wichtege Matcher an der Nations League an Zypern an heiheem géint Aserbaidschan, stoung um Mëttwoch e Frëndschaftsmatch géint Éisträich um Programm. Hei hu béid Ekippen vill Spiller aus der zweeter Rei spille gelooss.

An der éischter Hallschent huet Lëtzebuerg gutt verdeedegt a keng richteg Chance zougelooss. Mam Vincent Thill hätten d'Roud Léiwen souguer kéinten a Féierung goen. No der Paus haten d'Gäscht méi Raim a konnten sech soumat och méi Golchancen erausspillen. 3 Goler vum Trauner, Grbic an Wiesinger hunn dëse Match dann entscheet a Lëtzebuerg verléiert verdéngt mat 0:3.

Reaktiounen vun de Lëtzebuerger Reaktiounen vum Maurice Deville, Luc Holtz a Seid Korac.

Reaktioun vum Franco Foda Och den Trainer vun Éisträich stoung dem Mike Fandel Ried an Äntwert.

Resumé vum Match

Lëtzebuerg - Éisträich 0:3 (0:0)

0:1 Trauner (62.'), 0:2 Grbic (83.'), 0:3 Wiesinger (90.+3.')

Ab der 5. Minutt ass Éisträich ëmmer besser an de Match komm an huet probéiert, aus der Defense eraus d'Spill mat vill Gedold opzebauen. Zu gudde Chancë koumen awer och si an den éischte 15 Minutten net. Bei Ballbesëtz vun de Gäscht stoungen d'Lëtzebuerger déif an hunn d'Raim gutt enk gemaach.

An der 32. Minutt haten d'Rout Léiwen dann awer hir éischt Chance an dës war och déi éischt richteg Golchance am ganze Match. De Barreiro huet sech de Ball am Mëttelfeld gutt erkämpft, de Muratovic huet riets eraus an de Strofraum op den Deville gespillt, deen huet en nach eng Kéier an d'Mëtt op de Vincent Thill ginn an deem säi Schoss aus 15 Meter ass knapps laanscht de kuerze Potto gaangen. No 42 Minutten louch de Ball fir déi éischt Kéier am Filet, mä de Gol vun den Éisträicher gouf opgrond vun enger Abseitspositioun oferkannt. Allgemeng stoungen d'Lëtzebuerger defensiv awer ganz stabil a soumat ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.

Bescht Zeenen vun der 1. Hallschent Mam Vincent Thill hat Lëtzebuerg déi bescht Chance fir den 1:0 ze markéieren.

An der Paus huet Lëtzebuerg duerchgewiesselt, sou datt elo ënner anerem de Jans, Sinani, Selimovic a Bohnert mat dobäi waren. Ma och de Korac gouf fir säi éischte Match agewiesselt an hat an der 47. Minutt eng gutt Chance op den 1:0, mä säi Kappball no engem Corner ass iwwert de Gol gaangen. An der 52. Minutt hat Éisträich da seng beschte Chance duerch e Kappball vum Grbic mee de Moris konnt paréieren.

An der 62. Minutt ass Lëtzebuerg dunn an de Réckstand geroden, nodeems d'Éisträicher ëmmer méi geféierlech virun de Gol koumen. No engem Corner vum Trimmel koum den Trauner ugeflunn an huet de Ball fir den 0:1 an de Gol gekäppt.

An der Schlussphas war bei de Lëtzebuerger d'Loft e bësse raus. De Géigner hat méi Plaz, wat och un de ville Wiessele louch. Esou konnt de Grbic an der 83. Minutt dann och mat engem Schoss an de laangen Eck op 2:0 erhéijen.

Zum Schluss hunn d'Rout Léiwen da souguer nach missen den 0:3 duerch de Wiesinger astiechen.