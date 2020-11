Den dänesche Futtball-Profi Nicolai Geertsen ass duerch en Dram-Gol zum weltwäiten Internet-Star ginn.

Den 29 Joer alen Defenseur vum Éischtligist Lyngby huet an der Coupe géint den Drëttligist Slagelse B&I fir d'éischt de Ball per Fallrückzieher widder d'Lat geschoss an am Noschoss per Seitfallzieher de Ball eragesat.