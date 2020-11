En Donneschdeg den Owend goufen nach 4 Tickete fir d'Europameeschterschaft 2020 verdeelt.

Fir eng éischte Kéier huet sech Nordmazedounien fir d'Em qualifizéiert an huet domat Futtball-Geschicht geschriwwen. Si spillen an der Grupp C géint Holland, Ukrain an Éisträich.

Ungarn huet sech duerch en dramateschen 2:1 am Playoff géint Island duerchgesat a sech fir eng 4. Kéier fir d'Europameeschterschaft qualifizéiert. Ungarn spillt an der Grupp F a kritt et mat Portugal, Frankräich an Däitschland ze dinn.

An engem spannende Match vun 123 Minutten huet sech d'Slowakei 2:1 géint Nordirland duerchgesat. Den Nordiren huet um Enn un der Offensiv gefeelt.

Bei der Partie Serbien-Schottland goung et no 120 Minutten an 2 Minutte Nospillzäit an d'Eelefmeterschéissen. Um Enn war et de leschten Eelefmeter vum Aleksandar Mitrovic, deen den Ausschlag ginn huet. De schottesche Golkipp konnt paréieren.

D'Matcher am Iwwerbléck

Georgien - Nordmazedounien 0:1

0:1 Pandev (56')

Nordirland - Slowakei 1:2

0:1 Kucka (17'), 1:1 Skriniar (87'), 1:2 Duris (110')

Serbien - Schottland 4:5

0:1 Christie (52'), 1:1 Jovic (90'), 4:5 am Eelefmeterschéissen

Ungarn - Island 2:1

0:1 Gylfi Sigurdsson (11'), 1:1 Nego (88'), 2:1 Szoboszlai (90'+2)