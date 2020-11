No enger dominanter éischter hallwer Stonn hunn d'Lëtzebuerger sech no der rouder Kaart vum Selimovic schwéier gedoen a verléieren um Enn mat 1:2.

Um Samschdeg stoung fir d' Rout Léiwen zu Nicosia an Zypern de 5. Spilldag vun der Nations League um Programm. D'Ekipp vum Luc Holtz hat no 3 Victoiren an enger Defaite eng gutt Ausgangspositioun, fir sech fir d'Playoffs ze qualifizéieren, dëst virun allem well d'Lëtzebuerger den direkte Vergläich géint Montenegro fir sech entscheede konnten.

Géint d'Nationalekipp vun Zypern, déi bis ewell mat engem Punkt um Wupp vun der Tabell stinn, hat et nëmme 5 Minutte gedauert, éiert d'Lëtzebuerger a Féierung goe konnten. No engem stramme Ball vum Muratovic an d'Mëtt war et um Enn ee Selbstgol vum Kousoulos, dee sengem Golkipp keng Chance gelooss hat.

D'Lëtzebuerger waren an der éischter hallwer Stonn déi besser Ekipp, ma aus dem Näischt konnten d'Zyprioten an der 34. Minutt aus 11 Meter duerch de Kastanos ausgläichen. De Selimovic krut bei der Entstehung vum Eelefmeter zousätzlech nach déi rout Kaart, woumat dem Luc Holtz seng Ekipp an Ënnerzuel huet misse weiderspillen.

No der Paus ware béid Formatioune beméit, sech déi dräi Punkten ze sécheren, ma d'Lëtzebuerger hate Schwieregkeete fir an de Match ze fannen. An der 70. Minutt koum et du ganz batter fir d'Nationalekipp aus dem Grand-Duché. No enger pass vum Ilia konnt de Kastanos säin zweete Gol markéieren an hat dem Moris aus kuerzer Distanz keng Chance gelooss.

Um Enn verléieren d'Rout Léiwe soumat trotz enger staarker Ufanksphas mat 1:2 géint Zypern a musse soumat op de leschte Spilldag hoffen.

Am zweete Match vum Grupp 1 vun der Liga C war Montenegro am Aserbaidschan am Asaz a koum net iwwer ee 0:0-Remis eraus.

Virun eidelen Tribünen zu Nicosia war et ee flotte Start vun der FLF-Formatioun. No nëmme 5 Minutten hunn d'Lëtzebuerger de Score konnten opmaachen, dëst no der éischter geféierlecher Aktioun vum Match. No engem Ball vum Sinani op de Vincent Thill koum et zu engem Duercherneen am Strofraum vun den Zyprioten. Um Enn war et de Muratovic, deen de Ball mat engem stramme Schoss an d'Mëtt bruecht hat, dee vum Kousoulos an den eegene Gol deviéiert gouf. Soumat haten d'Lëtzebuerger ganz fréi déi wichteg Féierung op hirer Säit.

No der Féierung waren d'Männer vum Luc Holtz beméit, de Match ze kontrolléieren a weider offensiv Aktiounen erauszespillen. No ronn enger véierel Stonn war et de Muratovic, deen et no enger flotter Kombinatioun vun de roude Léiwe probéiert hat, säi Versuch war awer net op de Gol gaangen.

D'FLF-Formatioun war iwwer wäit Strecken déi dominant Ekipp. An der 21. Spillminutt hat de Bareiro no enger Pass vum Rodrigues d'Geleeënheet, ma och hei hat d'Prezisioun am Ofschloss gefeelt.

No enger hallwer Stonn waren et op en Neits d'Lëtzebuerger, déi fir Gefor suerge konnten. No engem Ballverloscht am Mëttelfeld vun der Lokalekipp konnt de Gerson Rodrigues seng Schnellegkeet ausspillen. Hien hat et aus der Distanz probéiert, ma den Demetriou konnt de Ball no liichte Schwieregkeete paréieren.

Aus dem Näischt gouf et dunn an der 33. Minutt ganz batter fir d'Lëtzebuerger. Mat der éischter geféierlecher Aktioun gouf den Ilia am Strofraum vun de roude Léiwen onfair vum Ball getrennt a soumat gouf et Eelefmeter fir d'Haushären. Den Onparteieschen hat dem Selimovic zousätzlech nach déi rout Kaart gewisen, woumat d'Lëtzebuerger ee Mann manner um Terrain haten. De fällegen Eelefmeter konnt de Kastanos um Enn mat Hëllef vum Potto an de Filet setzen.

An enger kierperbetounter Partie hunn d'Lëtzebuerger nom Ausgläich d'Kontroll verluer, ma bis zur Paus sollt et beim 1:1 bleiwen.

Nom Téi waren et d'Männer vun Zypern, déi déi éischten offensiv Aktioun op hirer Säit haten. An der 50. Minutt war de Pittas, deen eleng op de Lëtzebuerger Gol gelaf war, ma de Moris konnt se Schoss mat engem staarke Reflex ofwieren.

D'Lëtzebuerger kruten an den éischte Minutten nom Téi kee richtegen Zougrëff op de Match, ma an der 53. Spillminutt konnte si erëm ee Liewenszeeche vu sech ginn. De Rodrigues hat de Vincent Thill am Strofraum ugespillt, ma dem jonke Lëtzebuerger säi Schoss goung iwwert de Gol.

Béid Formatioune ware mat deem enge Punkt net zefridden a sou sinn d'Zyprioten och zu hire Chance koum. No engem Feeler vum Laurent Jans konnt de Pittas aus ronn 16 Meter ofzéien, ma de Moris konnt de Ball ouni Problemer fänken.

An der 70. Minutt konnten d'Haushären den Drock op d'Lëtzebuerger nach eng Kéier erhéijen. No enger Pass vum Ilia an de Strofraum konnt de Kastanos d'Nerve behalen, an de Ball äiskal laanscht de Moris setze konnt.

Nom Réckstand hunn d'Lëtzebuerger hanne missen opmaachen, a sou koumen d'Zyprioten ëmmer erëm zu Chancen, allerdéngs waren hir Schëss net prezis genuch.

Déi beschte Geleeënheet fir d'Lëtzebuerger war an der 90. Minutt, ma de zypriotesche Golkipp konnt dem Gerson Rodrigues säi Versuch ofwieren, soumat verléiert Lëtzebuerg ee ganz wichtege Match mat 1:2. Fir Zypern war et déi éischte Victoire an dëser Nations League.

Am leschte Match vun der Gruppephas trëfft Lëtzebuerg den Dënschdeg op den Aserbaidschan an huet awer weiderhin d'Méiglechkeet, fir sech déi éischten Tabelleplaz zréck ze erkämpfen.

