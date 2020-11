Iwwerdeems wannen an der Liga B Russland, Wales a Finnland. Nach konnt sech awer keng Ekipp fir d'Play Offs qualifizéieren.

Am fréien Owend war et an der Nations League d'Suite vum 5. Spilldag an der Nations League. Do konnt sech Holland mat enger verdéngter Victoire géint Bosnien Herzegowina behaapten an d'Tierkei krut sech an Iwwerzuel mat 3:2 géint Russland duerchgesat. Dës Weidere bleift et am Grupp 4 vun der Liga B duerch Victoirë vu Wales a Finnland un der Spëtzt weiderhin immens spannend.

E Samschdeg den Owend hat scho Lëtzebuerg an der Nations League gespillt. Si waren op d'Zypern gefuerdert. Hei fannt Dir d'Resultat, de Resümmee vum Match an d'Reaktiounen.

Liga A

Grupp 1

Holland - Bosnien Herzegowina 3:1

1:0 Wijnaldum (6'), 2:0 Wijnaldum (13'), 3:0 Depay (55'), 3:1 Prevljak (63')

An der Johan Cruijff Arena zu Amsterdam hu béid Ekippen nom Ustouss net laang op sech waarde gelooss. No enger Chance vun der Lokalekipp hat am Géigenzuch och Bosnien Herzegowina direkt déi éischt gutt Chance. Kuerz drop ass Holland dann a Féierung gaangen. De Wijnaldum ass aus ronn 10 Meter ganz fräi zum Schoss komm an huet sou den 1:0 markéiert. Mol net 10 méi spéit war et dann nees de Wijnaldum, dee mat sengem zweete Gol op 2:0 erhéije konnt. Mat enger verdéngter Féierung fir Holland ass et no 45 Minutten an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel huet sech déi bosnesch Ekipp da méi getraut, ass an der 55. Minutt awer eng weider kéier bestroft ginn. Den Depay stoung no engem Zouspill op der richteger Plaz a konnt sou op 3:0 stellen. D'Gäscht wollten et awer nach eng kéier spannend maachen, wéi dem agewiesselten nach den Uschlossgol zum 1:3 gelongen ass. Holland huet duerch de Géigegol awer net d'Kontroll verluer a konnt sou d'Féierung iwwert d'Zäit bréngen. Um Enn steet eng verdéngten 3:1-Victoire an dräi weider Punkten am Grupp 1.

Italien - Polen (20:45 Auer)

Grupp 2

Dänemark - Island (20:45 Auer)

Belsch - England (20:45 Auer)

Hei déi komplett Resultater vun der Nations League am Iwwerbléck

