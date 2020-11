D'Ravens hunn eng batter Néierlag géint Patriots missten astiechen an d'Eagles musse sech géint den divisional Rival Giants geschloe ginn.

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams 16:23

Et leeft net wierklech gutt aktuell bei de Seahawks. No den éischte 5 Matcher, mat 5 Victoiren, huet ee gemengt, d'Ekipp wier um gudde Wee an de Super Bowl an de Russell Wilson wier den Top Kandidat fir den MVP-Titel. Ma aus de leschte véier Matcher gouf et dräi Defaiten. Dobäi eng Rezent zu Los Angeles.

Dobäi hu se hiren éischte Ballbesëtz direkt a 7 Punkten ëmgewandelt a waren domadder 7:3 vir. Ma dat sollt déi eenzeg Féierung an dësem Match sinn. D'Rams konnte sech dono ofsetzen, op 17:7 a d'Seahawks koumen nach eng Kéier kuerz bäi op 13:17 kuerz virun der Paus. Nom Säitewiessel hu béid Defensen net méi vill zougelooss, zwee Fieldgoals konnten d'Rams markéieren, ee war fir d'Seahawks, esou datt de Match 16:23 ausgoung. E Bléck op d'Statistik weist de Misère vum Russell Wilson. Zwar huet hie fir 248 Yards gepasst, ma just 22 vun den 37 sinn ukomm, dobäi keng an der Endzone, mä zwou Stéck beim Géigner. Den Jared Goff op der anerer Säit hat zwar weder en Touchdown nach eng Interception, ma 27 vu 37 Bäll koumen un an dat fir 302 Yards.

Buffalo Bills - Arizona Cardinals 30:32

U Spannung waren déi lescht Sekonne vum Match tëscht de Bills an de Cardinals bal net z'iwwerbidden. Ëmmerhin hunn hei zwou Ekippe géintenee gespillt, déi aktuell um gudde Wee an d'Playoffs sinn.

D'Bills konnten den éischte Quarter mat 7:3 fir sech entscheeden a konnten hir Avance an der Paus souguer op 16:9 ausbauen. Ma nom Säitewiessel waren d'Cardinals un der Rei. Zwar konnten d'Bills nach direkt op 23:9 erhéijen, dat no engem Fumble vun de Cardinals, ma dono huet d'Heemekipp an 9 Minutte 17 Punkte markéiert, zwee Mol iwwer Touchdown an ee Mol iwwer Fieldgoal. Esou louche si am Ufank vum leschte Véierel op eemol 26:23 vir. Am véierte Quarter ass laang näischt méi zesumme gelaf bei den Offense-Deeler vun der Ekipp. Ma 39 Sekonne viru Schluss markéieren d'Bills en Touchdown a kommen esou nees mat 30:26 a Féierung. Vill Zäit ass de Cardinals net méi bliwwen ma mat nach 11 Sekonnen op der Auer huet de Murray eng déi Pass vun 43 Yards an d'Endzone gemaach, déi den Murray opfänke kann. Esou dréint d'Féierung an de leschte 39 Sekonnen zweete Kéier an d'Cardinals kënne sech zum Schluss knapp duerchsetzen.

Baltimore Ravens - New England Patriots 17:23

Et war naass zu Foxborough, grad déi lescht Minutte war et schwéier, fir Futtball ze spillen. An den éischte 15 Minutte ware keng Punkte gefall. D'Ravens konnten zwar als éischt Punkte maachen, ma d'Patriots konnte mat engem 13:10 Avantage an d'Paus goen. Nom Säitewiessel war et een Touchdown fir d'Ravens an een Touchdown an e Fieldgoal fir d'Patriots. Esou datt et, 15 Minutte viru Schluss, 23:17 fir d'Heemekipp stoung. Ma déi lescht 15 Minutte war schwéier spillen fir eng Offense wéinst dem Wieder. Esou gouf vill gepunt an net gepunkt. Esou ass et da beim 23:17 fir d'Patriots bliwwen. Et war fir d'Ravens eréischt déi 3. Néierlag an 9 Matcher, d'Patriots dogéint konnten déi véierte Victoire feieren.

Philadelphia Eagles- New York Giants 17:27

An der NFC East geet et aktuell duer, manner Matcher ze verléieren, wéi déi aner dräi Veräiner. Keng vun den Ekippen huet e positiven Win/Loss-Ratio an awer qualifizéiert sech deen éischte fir d'Play Offs. Mat enger Victoire géint d'Giants hätten d'Eagles sech hei kéinten ofsetzen, ma awer koum et anescht. D'Giants ware konstant an hunn all Quarter 7 respektiv de leschte 6, Punkte gemaach. D'Eagles dogéint hunn am éischten Drive direkt 3 Punkte markéiert an du keng méi, bis no der Halbzeit. Dunn zwar ganzer 14, ma déi sollten net duergoen, fir d'Victoire vun den Giants a Gefor ze bréngen. D'Eagles sinn nach ëmmer un der Spëtzt vun der NFC East, dat mat 3 Victoiren, 5 Néierlagen an engem Gläichspill, dat virun den Giants mat 3 Victoiren a 7 Néierlagen a Washington an Dallas mat 2 Victoiren a 7 Néierlagen.

All d'Resultater am Iwwerbléck

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 46:23

Houston Texans - Cleveland Browns 7:10

Washington Football Team - Detroit Lions 27:30

Jacksonville Jaguars - Green Bay Packers 20:24

Philadelphia Eagles - New York Giants 17:27

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers 10:36

San Francisco 49ers - New Orleans Saints 13:27

Buffalo Bills - Arizona Cardinals 30:32

Denver Broncos - Las Vegas Raiders 12:37

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams 16:23

Baltimore Ravens - New England Patriots 17:23

Los Angeles Chargers - Miami Dolphins 21:29

E Méindeg spillen d'Titans nach doheem géint d'Colts.