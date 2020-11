E Gesetzesprojet iwwert eng Reform vun de Nominéierungskritären suergt elo och an der Sportswelt fir Opreegung.

Dat schreiwen d'Kolleege vum Tageblatt. Am Sportsministère soll d'Nominéierung vum „Commissaire de gouvernement à l'éducation physique et aux sports“ nei definéiert ginn.

Dee Posten ass jo vakant, zanter de fréiere Sportsproff Rob Thillens den 1. September an d'Pensioun gaangen ass. Wann et deem Projet de loi soll nogoen, géif den Term „éducation physqiue“ an Zukunft gestrach ginn. Et kéint esouguer theoretesch een, ouni Erfarung an ouni Fachkompetenz op dee Posten kommen, schreiwen d'Kolleege vun Esch weider.

D'Sportsproffe fäerten, datt si doduerch an Zukunft nach manner Lobby hunn. Och am neie Conseil supérieur si weder d'Sportsproffen, nach Leit vun der Lasel respektiv vun der Lasep vertrueden.