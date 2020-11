Virum Match vun der Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp an der Nations League géint Aserbaidjan goufen zwee Spiller positiv getest.

Haarde Coup e puer Stonne virum leschte Match an der Futtball-Nations-League fir déi Lëtzebuerger Nationalekipp. Wéi d‘FLF en Dënschdeg am fréien Nomëtteg matgedeelt huet, goufen de Gerson Rodrigues an den Anthony Moris positiv op de Coronavirus getest. An Ofsprooch mat der Santé sinn déi 2 Spiller direkt an Isolatioun gaangen.

De Rescht vun de Lëtzebuerger Spiller a vum Staff sinn all negativ.

De Match tëscht Lëtzebuerg an dem Aserbaidjan gëtt wéi virgesinn den Owend um 20.45 Auer am Stade Josy Barthel ugepaff.

Dir kënnt de Match live op RTL ZWEE, op RTL.lu an um Radio suivéieren.

PDF: Schreiwes vun der FLF