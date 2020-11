Am Prinzip soll am Mäerz dann am neie nationale Futtball a Rugbystadion op der Cloche d’Or gespillt ginn.

Dat op alle Fall ass d'Hoffnung vum FLF-Nationaltrainer, wann een net d'Excuse vum Covid hëlt, fir et no hannen ze verleeën. Scho virun e puer Méint war de Luc Holtz am Stadion a schonn dunn hätt ee kéinte Futtball do spillen. Den Datum, wéini de neie Stadion prett ass fir dran ze spillen, gouf an de leschte Joren schonn e puer Mol no hanne geréckelt.