Um Dënschdeg war et fir d'FLF-Formatioun de leschte Match an der Gruppephase vun der Nations League.

Fir d'Grupp 1 an der Liga D ze wannen, huet Lëtzebuerg selwer misste Punkten an donieft op Hëllef vun Zypern hoffen. Ma d'Zypriote waren dem Montenegro mat engem 0:4 däitlech ënnerleeën an esou hat och den 0:0 vun de Lëtzebuerger keen Afloss op d'Schlusstabell hat. Montenegro geet domadder als Gruppenéischten eraus, dat viru Lëtzebuerg, dem Aserbaidjan an um Schluss Zypern.

Resumé vun de Matcher

Lëtzebuerg- Aserbaidjan 0:0

Lëtzebuerg wollt hei gewannen an dat huet ee vun Ufank vu gesinn. Schonn an den éischten 10 Minutten gouf et e puer gutt Chancen, dat eng vum Vincent Thill an der 10. Minutt an dono nom Korner vum Laurent Jans. Ma zwee Mol war de Magomedaliyev am Gol um Posten an huet staark paréiert. Déi éischt 45 Minutten hunn däitlech de Lëtzebuerger gehéiert, déi méi vum Match an doduerch och méi Chancen haten, déi bis dee Moment awer net notze konnten. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent gouf de Barreiro am Strofraum geluecht an den Arbitter huet op Eelefmeter entscheet. De Sinani ass ugetrueden an huet awer net gutt ofgeschloss. De Magomedaliyev hat den Eck gericht an konnt de Ball, deen net placéiert war, siche goen. Esou ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.

Lëtzebuerg-Aserbaidjan: D'Highlights vun der 1. Hallschent 0:0 stoung et no 45 Minutten. Lëtzebuerg konnt aus hire Chancen, ënner anerem engem 11. Meter, näischt maachen.

Nom Säitewiessel gouf et e bëssen en anert Bild. Den Aserbaidjan ass direkt méi haart an d'Zweekämpf gaangen an huet sech esou déi éischt 10 Minutten an de Match gekämpft a war zu deenen Amenter och méi geféierlech. No ronn enger Stonn gouf et den éischten Ofschloss an der zweeter Hallschent vun de roude Léiwen, deen awer weider näischt abruecht huet. Ma den Aserbaidjan war an der zweeter Hallschent besser. An der 66. Minutt huet den Ibrahimli de Ball aus 14 Meter just Zentimeter riets laanscht de Gol geschoss. Lëtzebuerg huet sech ganz schwéier gedoen an der zweeter Hallschent an den Aserbaidjan war méi no un der Victoire, fir d'Ekipp aus dem Grand-Duché. An de leschte Minutten gouf den Aserbaidjan méi geféierlech a koum och zwee Mol gutt zum Ofschloss. An der Nospillzäit haten d'Lëtzebuerger dunn nach eng Kéier Chance, well de Ball nees just knapp laanscht de Gol gaangen ass. Esou bleift et zum Schluss bei engem bal glécklechen 0:0 tëscht Lëtzebuerg an dem Aserbaidjan.

Lëtzebuerg-Aserbaidjan: D'Highlights vun der 2. Hallschent An den zweete 45 Minutten hat den Aserbaidjan däitlech méi vum Match wéi déi Rout Léiwen.

Montenegro - Zypern 4:0

1:0 Jovetic (14'), 2:0 Boljevic (25'), 3:0 Boljevic (28'), 4:0 Muguosa (60')

Montenegro hat et selwer an der Hand, fir d'Grupp 1 an der Divisioun C ze gewannen. Dat hu si och ëmgesat a ware fréi mat 3:0 géint de Leschten aus der Grupp Zypern a Féierung, wat si och an d'Paus konnte retten. An der zweeter Hallschent konnte si esouguer nach op 4:0 erhéijen an domadder de Match kloer wannen a sech déi éischt Plaz an der Tabell ze sécheren.

Resumé Montenegro - Zypern 4:0 Mat enger däitlecher Victoire ka sech Montenegro d'Gruppevictoire viru Lëtzebuerg sécheren.

D'Reaktiounen nom Match vun de Lëtzebuerger

D'Stëmmen nom Match vun de roude Léiwen Nom 0:0 géint den Aserbaidjan gouf et vill z'analyséieren.

