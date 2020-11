En Dënschdeg den Owend huet déi däitsch Futtball-Nationalekipp déi héchsten Néierlag zanter 89 Joer missen astiechen.

"Die Mannschaft" huet mat 0:6 géint Spuenien verluer an huet op de soziale Medien deels vill Kritik missen astiechen. Och den Trainer vum DFB-Team, dee jo schonns länger Zäit kritiséiert gëtt, koum och net gutt ewech.

Ënnert dem Löw hunn an de leschte Wochen a Méint jo eng ganz Partie Spiller hiert Debut an der Nationalekipp gefeiert. Spiller wéi Stark, Max, Gosens a vill méi. Dobäi stécht hie vill Kritik an, well hie Spiller wéi Müller, Hummels oder Boateng net méi fir de Kader nominéiert.

Zanter en Dënschdeg den Owend wackelt dem Joachim Löw säi Stull elo wuel nach eemol méi wéi schonns virdrun.

Bescht Reaktiounen op de soziale Medien

Löw kann ja auch nichts dafür, wenn die Vereine keine guten Spieler mehr entwickeln.



Was soll er mit Premier-League-Siegern wie Sane oder Gündogan, CL-Siegern wie Goretzka, Kroos, Gnabry oder Süle oder Weltmeistern wie Hummels, Boateng oder Müller anfangen. 🤷‍♂️ #ESPGER — Lali (@DasDoHD) November 17, 2020

Wie lange kann/will man den kollektiven Selbstbetrug beim DFB eigentlich durchziehen? Diese Mannschaft unter diesem Trainer gewinnt weder 2021 noch irgendwann danach irgendeinen nennenswerten Titel. #ESPGER — Niklas Levinsohn (@levins0hn) November 17, 2020

Toni Schumacher wurde als Trainer mal in der Halbzeit entlassen. Man kann das machen. #ESPGER — Jan Schnellenbach (@schnellenbachj) November 17, 2020

Mitleid ist das Schlimmste, was ein Sportler möchte, aber ich habe Mitleid mit den Spielern. Es gibt diese Tage. Was mir wirklich Sorgen für die Mannschaft macht? Es spielen nicht die besten und formstärksten Fußballer und defensiv ist das ca. Position 50 im Weltfußball. #ESPGER — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) November 17, 2020

Manuel Neuer hebt schon gar nicht mehr seinen Reklamierarm bei den Gegentoren ... jetzt wird es wirklich bitter. #ESPGER #DieMannschaft — ran (@ransport) November 17, 2020

Unter den 80 Millionen Bundestrainern in Deutschland muss sich doch ein Nachfolger für Jogi Löw finden lassen. #espger — Nikolaus Blome (@NikolausBlome) November 17, 2020

(Kabine, kurz vor Anpfiff)



Neuer: "Werde heute Rekord-Nationaltorhüter!"



Team: "Jungs, müssen diesen Tag für Manu unvergesslich machen..."#ESPGER — World Wide Wohnzimmer (@twintvofficial) November 17, 2020

Tom Bartels schämt sich gerade, dass er das Spiel kommentieren muss.



"Würde am liebsten nur schweigen"



😭😭#ESPGER — Florian (@FoliBVB) November 17, 2020

Wenn ein richtiger Gegner kommt, wird sehr schnell klar, dass einige unserer Spieler keine internationale Klasse haben. Und niemand da ist, der führen kann. Wir leisten es uns aber, Hummels und Th. Müller zu Hause zu lassen! Es wird immer einsamer um Jogi Löw! #ESPGER — Alfred Draxler (@AlfredDraxler) November 17, 2020

Finde ich legitim, dass nach den Fans jetzt auch die Spieler das Interesse an der Nationalmannschaft verloren haben.#ESPGER — Christopher Pieper (@CP_Berlin) November 17, 2020

Wir sind bei der WM ausgeschieden, wären beim ersten Nations League Turnier abgestiegen (ohne Reform), Löw nominiert nicht nach dem Leistungsprinzip und heute liegt man 5:0 nach 85 Minuten gegen Spanien hinten. Was braucht es noch für #LöwOut???? #ESPGER — Paul G. (@CrazyFcbFan) November 17, 2020

So wie Tom Bartels kritisieren ansonsten Eltern die Bastelwerke ihrer Kinder.



"Also, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, Thorben, aber darüber, dass du mit dem Edding sogar das Sofa verziert hast, darüber kann man echt streiten."#ESPGER — Max-Jacob Ost (@GNetzer) November 17, 2020

Beim Treffer zum 0:4 sprintet Schiedsrichter Andreas Ekberg schneller in den deutschen Strafraum als die gesamte #DFB Abwehr. Eine unfassbare Einstellung #ESPGER @DFB_Team — Pit Gottschalk (@pitgottschalk) November 17, 2020

Wenn wir uns eine 6:0 Klatsche gefallen lassen und daraus keine Konsequenzen ziehen (um diese mal beim Namen zu nennen: Löw raus, Boateng, Hummels und Müller Rückkehr) dann sind wir die größte Witznation auf diesem Planeten #ESPGER — Jonas⁴² (@GoatZirkzee) November 17, 2020

Das Schlimme ist: Das ist jetzt nicht wieder irgendeine zusammengewürfelte Elf von Reservisten, die Zeit hatten, weil ihr Dienstag-Kegeln ausgefallen ist. Das ist wohl sehr nahe an dem, was für Löw Stand heute die EM-Elf wäre #DFB #ESPGER — Holger Schmidt (@Hossaar) November 17, 2020