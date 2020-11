Déi international Keelesportfederatioun huet en Dënschdeg matgedeelt, datt d'WM 2021 annuléiert an dann 2022 zu Lëtzebuerg organiséiert gëtt.

D'Weltmeeschterschaft am QT Zenter zu Péiteng soll vum 3. bis den 12. Juni 2022 organiséiert ginn.

Dës Weltmeeschterschaft soll dann eng Première am Kader vun de Feierlechkeete vun hirem reportéierte Gebuertsdag sinn. Eng Reform, déi fir 2024 ugeduecht war, soll nämlech virgezu ginn an d'Weltmeeschterschafte sollen dann ënnert engem neie Format gespillt ginn. Op den eenzelen Deeg sollen dann d'Eenzel-, d'Ekippen an d'Tandemkompetitiounen organiséiert ginn.

Op deem nächsten internationale Keelesport-Kongress soll d'WM 2022 presentéiert ginn.

PDF: Schreiwes FLQ