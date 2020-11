De Lëtzebuerger Nationalspiller huet nom verpassten Nations-League-Match e weideren Test gemaach an do war d'Resultat negativ, dat huet d'FLF matgedeelt.

De Golkipp hat wéinst engem presuméierte positive Corona-Test en Dënschdeg de Match vun der Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp an der Nations League géint den Aserbaidjan verpasst.

E Mëttwoch huet den Anthony Moris ee weidere Corona-Test gemaach an do war d'Resultat negativ, dat huet d'FLF e Mëttwoch am Nomëtteg an engem Schreiwes matgedeelt.