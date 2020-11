D'Lëtzebuerger U21-Futtball-Nationalekipp huet e Mëttwoch am Stade Henri Dunand zu Beggen géint Irland gespillt.

Den éischte Match géint Irland haten déi jonk Rout Léiwe mat 0:3 verluer. E Mëttwoch den Owend waren d'Iren och wuel déi besser Ekipp, ma d'Jonge vum Trainer Manuel Cardoni hu sech laang Zäit ganz gutt geschloen. Irland war spillbestëmmend an d'Lëtzebuerger hu probéiert, aus enger kompakter Defense séier Konterattacken ze lafen.

An der 35. Minutt sinn d'Gäscht dunn awer duerch de Kayode mat 1:0 a Féierung gaangen. Kuerz virun der Paus haten d'Lëtzebuerger awer och nach eemol eng gutt Chance duerch den Irvin Latic. Dem Nidderkuerer säi Schoss sollt awer iwwer de Gol goen. A kuerz drop hat och den Timothé Rupil nach eng Chance, de jonke Lëtzebuerger, deen zu Mainz an der Jugend spillt, hat d'Defense ausgedanzt an hat et aus der Distanz probéiert, ma den iresche Golkipp konnt de Schoss paréieren.

Nom Säitewiessel war et weider eng ëmkämpfte Partie, wou d'Rout Léiwe sech net verstoppt hunn. An der 65. Minutt hat et dunn nawell eng zweete Kéier am Lëtzebuerger Gol gerabbelt. De Lennon konnt no Virlag vum McGuinness op 2:0 stellen.

Déi jonk Rout Léiwen hu bis zum Schluss net opginn a konnten an der 84. Minutt duerch de Kenan Avdusinovic nach op 1:2 verkierzen. De Gol vum Déifferdenger Spiller koum awer ze spéit, well et ass net méi duergaangen, fir d'Néierlag ze verhënneren.

Um Enn vun der Campagne stinn d'Lëtzebuerger op der leschter Plaz vun der Tabell mat 1 Victoire aus 10 Matcher.