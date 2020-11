Obwuel et aktuell sportlech net ganz ronn leeft, huet de Veräin aus der Premier League de Kontrakt mam Guardiola ëm zwee Joer verlängert.

Den Trainer Pep Guardiola huet säi Kontrakt beim englesche Veräin Manchester City fréizäiteg ëm zwee Joer bis Summer 2023 verlängert. Dat hunn d'Citizens en Donneschdeg matgedeelt an domadder de Spekulatiounen iwwert e méiglechen Trainerwiessel een Enn gesat.

"Ech hunn alles, wat ech mir wënsche kann, fir meng Aarbecht gutt ze maachen", sou de Guardiola, deen no senger Zäit bei Bayern München 2016 bei Manchester City gewiesselt war.

Weder beim FC Barcelona nach beim däitsche Rekordchampion souz de Guardiola esou laang um Trainerstull wéi elo bei City.

2018 an 2019 hat de Guardiola mam Veräin d'Meeschterschaft gewonnen, donieft den FA-Cup 2019 an dräimol noeneen de League Cup (2018 bis 2020). An der Champions League war allerdéngs ëmmer spéitstens an der Véierelsfinall Schluss.

Nodeems een déi lescht Saison mat engem Retard vu 17 Punkten op Liverpool Vize-Champion gi war, steet de Veräin aktuell no dräi Victoiren, dräi Defaiten an engem Remis an der Tabell nëmmen am Mëttelfeld.