No der Corona -a Lännermatchpaus ass e Sonndeg an der BGL Ligue den 9. Spilldag mam Spëtzematch Hesper-Fola programméiert.

"Et weess een net, wou een no 4 Woche Paus steet", dat seet de Pascal Welter, Directeur Sportif vum Champion Fola. De Franky Hippert wollt och nach wëssen, wéi den Training ënnert den neie Covid-Mesuren ausgesinn huet, a wat ee sech vun der Spëtzepartie Hesper-Fola kann erwaarden.

Reprise BGL Ligue / Reportage Franky Hippert

An de leschte Wochen hu jo just d'Ekippen aus der BGL Ligue an d'Nationalekippen am ganze Grupp dierfen trainéieren. Déi Veräiner hu sech deemno un déi nämmlecht Mesurë gehale wéi virdrun. Et géing ee probéieren, fir déi sanitär Mesuren, d'Maskeflicht an och d'Ofstandsreegelen esou gutt wéi méiglech anzehalen, sou de Pascal Welter Sport-Direkter vun der Escher Fola.

Fir de Pascal Welter vum Champion ass et scho gutt, datt een nees spillt. Och an Zukunft wäerten nämlech Matcher fir eng méiglech Champions-League-Qualifikatioun, Europa-League-Qualifikatioun oder och Matcher vun der Nationalekipp waarden an dofir wär et wichteg, fir esou gutt wéi méiglech am Rhythmus ze bleiwen, sou de Sport-Direkter.

E Sonndeg de Mëtteg spillt d'Fola zu Hesper um Holleschbierg. Dat ass d'Spëtzepartie vum 9. Spilldag. Bei deenen Escher weess een och, datt et beim Swift iwwerhaapt net esou leeft, wéi ee sech dat virgestallt hat. Fir de Pascal Welter läit de groussen Drock op der Säit vun Hesper, well de Veräin u sech gezwongen wär, fir ze gewannen, fir datt de Retard tëscht dem Swift zu de Veräiner un der Spëtzt vun der Tabell net nach méi grouss géing ginn. De Sport-Direkter vun der Fola erwaart sech e flotte Match, well och kee Veräi genee wéisst, wou ee géing stoen.

No der Nouvelle e Freideg, datt de Pascal Carzaniga, no just engem Mount als Trainer, schonn nees géif demissionéieren, schéngt kloer, datt Hesper nach ëmmer an onrouege Gewässer ënnerwee ass. De Swift huet als Tabelle-6. schonn 8 Punkte Retard op deen Zweete Fola.