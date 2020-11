E Freideg den Owend huet Paris St. Germain fir de Kont vum 11. Spilldag an der Ligue 1 auswäerts mat 2:3 géint Monaco verluer.

D'Ekipp vum däitsche PSG-Trainer Thomas Tuchel huet trotz dem Comeback vu sengem brasilianesche Superstat Neymar mat 2:3 (2:0) beim AS Monaco de Kierzere gezunn. Fir de PSG war et déi éischt Néierlag an der Ligue 1 no aacht Victoiren um Stéck.

De PSG ass trotz enger sécherer Féierung an der Paus duerch zwee Goler vum Weltmeeschter Kylian Mbappe (25. a 37., Eelefmeter) an den zweete 45 Minutten aus dem Trëtt komm.

Kuerz nom éischte Gol vum Volland (52.) koum den Neymar nach eng Verletzungspaus wéinst engem Muskelfaserrëss zwar erëm fir d'éischte Kéier an den Asaz, ma Monaco huet weider Drock gemaach. An der 66. Minutt konnt Monaco duerch de Volland dann och den 2:2 schéissen. De Fabregas huet de Match sechs Minutte viru Schluss per Eelefmeter dunn nach gedréint.

De PSG konnt no der Rouder Kaart géint den Diallo an Ënnerzuel näischt méi géint d'Monegassen ausriichten an esou verléiert den Tabelleleader mat 2:3 beim AS Monaco.