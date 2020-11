Iwwerdeems konnt sech den Dirk Carlson e Samschdeg an der 2. Bundesliga iwwer 3 Punkte mam Karlsruher SC freeën.

Samschdeg

Den FK Tambov huet fir de Kont vum 15. Spilldag géint den FK Krasnodar an der russescher Premier League mat 0:1 de Kierzere gezunn. De Sebastien Thill krut bei dësem Match keng Asazzäit an huet de komplette Match iwwer op der Bänk Plaz geholl.

An der 2. Bundesliga ass de Karlsruher SC e Samschdeg op Braunschweig gereest a konnt do eng 3:1-Victoire feieren. An der 68. Spillminutt gouf den Dirk Carlson bei de Gäscht agewiesselt. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet an der 75. Minutt déi giel Kaart gewise kritt.

3:3 - dat war d'Resultat an der 3. däitscher Liga am Duell tëscht Saarbrécken a Wiesbaden. Bei der Heemekipp souz de Maurice Deville fir den Ufank vum Match op der Bänk, ma de Lëtzebuerger ass an der 2. Hallschecht an der 71. Spillminutt beim Stand vun 2:3 fir d'Gäscht agewiesselt ginn. Saarbrécken bleift no dësem Gläichspill uewen an der Tabell mat dobäi.

Och ee Punkt krut de Jeff Saibene mat Kaiserslautern auswäerts beim Hallescher FC. D'Rout Däiwelen si fréi an der Partie a Féierung gaangen, kruten an der 2. Hallschecht allerdéngs den 1:1-Ausgläich kasséiert.