E Samschdeg de Moie war déi uerdentlech Generalversammlung vun der nationaler Schwamm-Federatioun.

An do gouf de President Marco Stacchiotti mat sengem Conseil fir weider 2 Joer confirméiert.

Dass d'Piscinnen déi nächste Woch nees kéinte wéinst der Corona-Pandemie zougemaach ginn, ass de Veräiner een Dar am A. D'Federatioun huet versprach, déi nächste Woch awer nach eng Kéier beim Sport-Ministère eng Derogatioun unzefroen.

Fir déi aktiv Schwëmmer gëtt et den Ament net genuch Trainingsméiglechkeeten. Et hofft een an Zukunft op Piscinne kënnen zeréckzegräifen, déi bis elo eleng fir de Schoulsport reservéiert sinn.

Den Euromeet ass nach ëmmer déi grouss Affiche vum internationale Schwammen hei zu Lëtzebuerg. Den Interessi vu grousse Schwamm-Natiounen un dësem Evenement ass nach ëmmer ganz héich. Dat trëfft awer och fir de Budget zou. D'FLNS hofft, dass se an Zukunft vun der Stad Lëtzebuerg an dem Sport-Ministère nach besser finanziell ënnerstëtzt ginn, fir dass dëse Posten am Budget sech besser droe léist.