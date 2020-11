De Futtballclub SC Beetebuerg versicht mat vill Engagement, senge Jugendspiller weiderhin e Futtballtraining unzebidden.

Momentan dierf am Jugendberäich am Sport nëmmen a Gruppen zu 4 trainéiert ginn. Beim Futtballclub SC Beetebuerg ass dat net anescht. Hei huet ee sech vill Gedanke gemaach, fir déi sanitär Consignen ëmzesetzen, fir esou de Jugendspiller de Futtball-Training weiderhin ze erméiglechen. Mir waren op en Training vum SC Beetebuerg kucken, wéi dat Ganzt ofleeft an hunn d'Jugendspiller an déi Responsabel gefrot, wéi si déi ganz Situatioun momentan erliewen.

De Sekretär vum SC Beetebuerg Henri Breuskin an de Comité hunn en Trainingsplang op d'Been gesat, fir deenen 350 Jugendspiller et ze erméiglechen, ënnert flotte Konditiounen ze trainéieren. An dës Planunge si vill Stonnen Aarbecht investéiert ginn.

„Dat war net einfach. Mat der Hëllef vun eisem Koordinator, deen dat herno eleng organiséiert huet, hu mir och zousätzlech missen oppassen, well mir am Ufank d'Vestiairen net konnten benotzen. Du sinn d'Spiller heihi komm an hunn sech op der Tribün missten undoen. Spéider konnte mir awer och déi (Vestiairen) nees benotzen, natierlech ëmmer a begrenzter Zuel vu Spiller an enger Vestiaire an der Dusch."

De Club krut och vun der Gemeng ënnert Äerm gegraff, fir Mesuren en Place ze setzen, fir e Jugendtraining ze erméiglechen. An dat huet och seng Friichte gedroen. Den Henri Breuskin freet sech, dass d'Spiller gären trainéiere kommen.

„Dofir hu mir zousätzlech och samschdes moies mat agebaut, fir och do kënnen ze trainéieren."

Den SC Beetebuerg huet am ganze 27 Traineren an et kann op 2 Terrainen zréckgräifen. Dat erméiglecht hinnen, op engem Training 3 Traineren anzesetzen a 6 Atelieren ze organiséieren.

„All Trainer geréiert dann 2 Ateliere mat 8 Jugendspiller. Esou kënne mir och méi spezifesch trainéieren. En Training zu 4 ass méi athleetesch an e méi kierperlechen Training, mee ech mengen, dass dat an dëser Joreszäit, wou et méi kal ass, eppes Guddes ass an et besser ass, wéi doheem ze setzen an näischt ze maachen."

Wéi een Training d'Jugendspiller besser fannen ass kloer. Déi meescht vermëssen den Training an der Ekipp an natierlech och d'Matcher.

D'Jugendspiller sinn awer zefridden an houfreg, dass si an dëse schwieregen Zäite kënne Futtball spillen. Ob si dat och vun der nächster Woch un nach dierfen, hänkt vun der Zuel vun den Neiinfizéierten of.