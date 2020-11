Nodeems d'Lokalekipp no 45 Minutten 2:0 a Féierung louch, konnt d'Fola duerch zwee Goler vum Hadji nach ausgläichen. Déifferdeng klappt de Racing 2:1.

No de Restriktioune vun der Regierung an der Lutte géint de Coronavirus gouf och d'Saison an der BGL Ligue fir ronn ee Mount ënnerbrach. Um Sonndeg konnt d'Saison dann awer weidergefouert ginn, a sou waren d'Veräiner aus der héchster Lëtzebuerger Spillklass alleguer am Asaz.

No den Informatioune vum Donneschdeg stoung virun allem Hesper am Mëttelpunkt, dëst well de Pascal Carzaniga als Trainer no nëmmen engem Mount scheinbar demissionéiert hat. Um Samschdeg souz de Carzaniga allerdéngs erëm op der Bänk vum Swift.

Doriwwer eraus kéint et eventuell och dee leschte Spilldag vun dësem Joer sinn, dëst well laut de Restriktiounen, déi de Méindeg presentéiert ginn, d'Sportkompetitioune bis de 15. Dezember verbuede sinn an duerno d'Chrëchtvakanz ugeet.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

Swift Hesper 2:2 Fola Esch

1:0 Abdallah (9'), 2:0 Schnell (22'), 2:1 Hadji (67'), 2:2Hadji (81')

No den Turbulenze vun de leschten Deeg an dem méissege Start an d'Saison stoung de Swift scho liicht ënner Drock, fir den héijen Erwaardunge gerecht ze ginn. D'Lokalekipp hat sech vun dësen Ëmstänn allerdéngs net beandrocke gelooss. No engem kapitale Feeler vun der Escher Defense konnt den Abdallah de Ball no engem klengen Duercherneen no 9 Minutten an de Gol setzen. D'Gäscht wollte sech nom Réckstand Chancen erausspillen, ma déi Hesper Defense stoung awer kompakt. An der 22. Minutt konnt de fréieren Nationalspiller Tom Schnell d'Féierung duerch ee Kappball ausbauen. Den Defenseur war no enger Flank am héchste gesprongen an hat dem Hym keng Chance gelooss.

Nom Säitewiessel war et eng ausgeglache Partie, an där och d'Fola hir Chancen hat. An der 67. Minutt konnten d'Gäscht dann och de verdéngten Uschloss markéieren. Den Hadji hat d'Nerve virum Gol behalen, a sou konnt de Stiermer vun der Fola seng Faarwen erëm an d'Partie bréngen. Dëse Gol hat den Escher gutt gedoen, a sou war et 9 Minutte virum Enn op en Neits den Hadji, deen de Ball no enger Pass vum Pimentel iwwer d'Linn drécke konnt. Um Enn verspillt Hesper soumat eng 2:0-Féierung a spillt géint d'Escher Fola 2:2 Remis.

© Franky Hippert

Déifferdeng 2:1 Racing

1:0 Buch (3'), 1:1 Simon (15'), 2:1 Buch (79')

Déifferdeng wollt mat enger Victoire weider un der Spëtzt vun der BGL Ligue drubleiwen. Si haten dann och een exzellente Start an de Match. No nëmmen 3 Minutte konnt dee geféierlechste Mann vun der Lokalekipp, de Buch ee Feeler am Mëttelfeld vum Racing ausnotzen an d'Féierung markéieren. D'Gäscht vum Stater Racing hu sech awer net geschockt gewisen an och hirersäits probéiert offensiv Akzenter ze setzen. An der 15. Spillminutt hat sech dat dann och bezuelt gemaach, de Jérôme Simon konnt de Ball no engem Feeler vum Busco ouni Problemer ofhuelen an an de Filet setzen.

An enger equilibréierter Partie ware béid Ekippen offensiv geféierlech a wollten déi dräi Punkten. De Racing hat sech allerdéngs selwer geschwächt, dëst well de Mersch an der 63. Minutt seng 2. giel Kaart gewise krut, a seng Formatioun soumat knapp eng hallef Stonn an Ënnerzuel war. Dës Iwwerzuel konnt de Buch an der 79. Spillminutt ausnotzen. No enger Flank vum Komano stoung de Stiermer goldrichteg a konnt fir d'Féierung suergen. Nodeems den Dembélé och mat giel-rout vum Terrain gesat gouf, konnten d'Gäscht zu 9 Näischt méi entgéintsetzen, Soumat séchert sech Déifferdeng 3 wichteg Punkten.

© Cliff Block

Jeunesse Esch 1:1 Wolz

1:0 Laurent (6'), 1:1 Dachelet (34')

Mat Wolz hat d'Jeunesse eng vun de positiven Iwwerraschunge vun der Saison op Besuch. Fir d'Gäscht sollt et allerdéngs ee fréie Réckstand fir ze verdaue ginn. De Laurent konnt sech fir déi Escher op der lénkser Bande duerchsetzen an de Ball um Enn och mat engem placéierte Schoss am laangen Eck ënnerbréngen. Déi éischte gutt 20 Minutte ware kloer zu Gonschte vun der Jeunesse, ma duerno hat Wolz sech erëm besser an de Match gekämpft. No 34 Minutte konnt si sech dann och fir hir Beméiunge belounen. No engem Corner konnt de Kapitän vun deene Wëlzer, den Dachelet, de Ball mat engem prezise Schoss am Escher Gol ënnerbréngen.

Béid Formatioune waren engagéiert, ma um Enn hat et op béide Säiten un der néideger Duerchsetzungskraaft gefeelt, a sou blouf et bis zum Enn beim 1:1-Remis.

© Meris Muratovic

Etzella Ettelbréck 2:1 RM Hamm Benfica

1:0 Nicolay (33'), 1:1 Deruffe (46'), 2:1 Hemkemeier (49')

Rouspert 1:0 Nidderkuer

1:0 Soladio (70')

© Felix Girst

Munneref 0:1 Titus Péiteng

0:1 Gashi (86')

© Bob Leven

Hueschtert 2:1 Diddeleng

1:0 Zilli (70'), 1:1 van den Kerkhof (75'), 2:1 Lusala (90+4')

© Eugène Thommes

Rodange 1:1 Stroossen

0:1 Natami (61'), 1:1 Ndiaye (84')

© Steven Milbert

D'Tabell vun der BGL Ligue