No der Victoire um Samschdeg konnt d'Slowakin Petra Vlhová och déi zweete Course zu Levi a Finnland fir sech entscheeden.

No engem spannenden zweeten Duerchgang konnt sech déi erfueren Athletin aus der Slowakei um Enn mat enger Avance vun 31 Honnertstel d'Victoire virun der Schwäizerin Michelle Gisin sécheren. Drëtt gouf d'Katharina Liensberger aus Éisträich mat engem Retard vun enger hallwer Sekonn. Fir déi Éisträichesch Damme war et insgesamt eng positiv Kompetitioun, dëst well sech insgesamt 5 Athletinnen aus Éisträich an den Top 15 klasséiere konnten.

Am General bleift d'Slowakin no zwou Victoiren um Weekend och weiderhi kloer un der Spëtzt. Insgesamt ass d'Petra Vlhová säit 5 Slalom-Kompetitiounen ongeschloen.