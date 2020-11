Zu Wisla a Polen gouf säi Landsmann Karl Geiger den Zweeten, den Daniel Huber aus Éisträich konnt de Podium komplettéieren.

Beim Optakt vun der neier Saison am Schisprange stoungen zwee Däitscher ganz uewen um Podium. Nodeems déi däitsch Delegatioun den Éisträicher um Samschdeg nach ënnerleeë war, war et am éischten Eenzelsprangen eng Victoire fir de Markus Eisenbichler. No zwee staarke Spréng konnt hie sech viru sengem Landsmann Karl Geiger duerchsetzen. Drëtte gouf den Daniel Huber aus Éisträich.