Wéi et am Schreiwes vun der FLF heescht, wëllt ee sech domadder solidaresch mat den neie Mesurë weisen, déi en Donneschdeg a Kraaft trieden.

U sech sollten e Mëttwoch den Owend an der BGL Ligue zwou Partië vum 1. Spilldag nogeholl ginn. Déi Lëtzebuerger Futtball-Federatioun huet e Méindeg den Owend awer an engem Schreiwes matgedeelt, datt d'Partien tëscht dem Progrès an dem Racing an dem RM Hamm Benfica an dem F91 net gespillt ginn an op e spéideren Datum verréckelt ginn. U sech hätt een d'Matcher nach kéinte spillen, well eréischt vun en Donneschdeg un déi nei Restriktiounen an der Lutte géint de Coronavirus gëllen. D'FLF wëllt sech mat dëser Decisioun solidaresch weisen.

PDF: Schreiwes vun der FLF

Fir d’Futtball-Federatioun bedeiten déi nei Mesuren, dass dëst Joer op alle Fall emol kee Match méi ugepaff gëtt. Den 10. Januar soll et nees weidergoen, wat souwisou och virgesi war.

D'Futtball-Federatioun deelt en Dënschdeg mat, wéi et mat der Saison weider goe soll.