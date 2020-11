Futtball gouf nach bis e Sonndeg an der ieweschter Divisioun hei am Land gespillt.

Wann elo en Donneschdeg dat neit Covid-Gesetz a Kraaft trëtt, ass dat awer op d'mannst bis de 15. Dezember och net méiglech. Bei der FLF war een awer drop virbereet.

Futtball-Championnat/Reportage Franky Hippert

An de leschten Deeg hat een ëmmer nees Kontakt mam Sportminister Dan Kersch, sou datt ee vun deem neie Gesetz elo net direkt iwwerrascht gouf.

"Mir haten e Samschdeg de Moien nach eng Reunioun mat him, dofir wousste mer, datt et an der Loft houng. Et ass kloer, datt, wann et elo duerch d'Chamber ass, vun e Mëttwoch u kee Futtball méi gespillt gëtt hei am Land.", esou den FLF-President Paul Philipp.

Bei der Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet een awer och schonn e Plang, wéi et nom 15. Dezember soll weidergoen.

"Ech ginn dovun aus, datt mer dëst Kalennerjoer, also 2020, kee Futtball méi spillen. Et géif dann den 10. Januar mam 10. Spilldag an der BGL Ligue weidergoen."

Bei der Reprise am Januar hofft de Paul Philipp awer och, datt nees Spectateuren däerfe bei de Matcher dobäi sinn.

"Ech hoffen, datt e Minimum vu Leit op den Terrain dierften. An dësen Zäiten ass et awer quasi onméiglech, eppes virauszesoen."

Den FLF-President wär och frou, datt wann d'Mesuren nees méi labber gemaach kënne ginn, datt et dann natierlech mat den néidege "gestes barrières", dat heescht d'2-Meter Distanz an de Masken, ee ronderëm den Terrain ka stoen, net méi exklusiv misst sëtzen.