Well de Futsal net zum "Sport d'Elite" gehéiert, gëtt den Champions-League-Match géint den englesche Champion Helvecia London net gespillt.

Dat bedauert de Veräin um Dënschdeg den Owend an engem Schreiwes. D'Ekipp hätt sech an de leschte Wochen op dëse Match preparéiert, d'Spiller, déi Verantwortlech an hir Famillje wieren och reegelméisseg getest ginn an d'Ekipp wier zanter e Sonndeg an Isolatioun zu Lasauvage. Rezent hätt een awer vum Sportminister d'Äntwert kritt, datt de Match net dierft gespillt ginn. De Veräin deelt weider mat, datt een elo probéiere géif, de Match op enger neutraler Plaz ze spillen an dat een enttäuscht wier vun der Decisioun vum Sportsministère.

De Communiqué vum FC Déifferdeng 03 Futsal

C'est avec grande tristesse que nous apprenons que notre rencontre de CHAMPIONS LEAGUE FUTSAL ne pourra pas avoir lieu au Luxembourg ce weekend!

La rencontre était prévue de se jouer au centre Sportif Niedercorn, le 29.11.2020 entre le FC Differdange 03 Futsal et le champions anglais, Helvecia London Futsal.

Selon le Ministre des sports et son conseiller, nous ne sommes pas un sport d'Elite. Donc une Champions League est au vue de notre ministère une compétition d'amateurs.

C'est avec grande déception qu'en tant que président de la sélection de Futsal, je dois annoncer à mes joueurs que :

- après 5 semaines de tests covid pour de la prévention de notre équipe, de nos familles et de notre sport, on aura fait tout son travail pour rien.

- Notre équipe est (avec tout le staff et tous ceux qui seront en Zone 1) en ISOLEMENT depuis dimanche soir dans une Auberge à Lasauvage. A nouveau, je dois leur annoncer qu'ils auront laissé leur famille et pris du congé en travail pour rien.

A tout ceci s'ajoute le fait que :

- Notre rencontre était prévue de se jouer à huis clos

- Toutes les mesures de sécurité et prévention covid sont sous un protocole professionnel de l'Uefa (le même que pour les équipes nationales, champions league, europa league,...)

- que TOUTES les personnes présentes en Zone 1 (zone de match, banc de touche et vestiaire) sont obligés de se tester négativement par Synlab et ce 48h avant le match.

- Nous apprenons la même semaine (alors que tous les voyages, vols, hotels etc des adversaires et délégués Uefa sont réservés) que nous ne pouvons pas jouer sans même nous consulter pour d'autres options

- etc.(les autres mesures plus détaillés en annexe dans les lettres)

Nous avons tout essayé, avec la collaboration de la FLF de faire jouer cette rencontre. Merci à eux pour cette appuie sur important.

De plus, une lettre destiné au ministre a été rédigé ce matin par l'Uefa ! (les lettres FLF et Uefa en copie)

Malgré tout ceci, nous n'avons pas eu d'accord pour jouer cette rencontre si attendue et préparée par tous nos membres, staff etc...

Nous sommes en train de travailler sur une solution pour jouer dans un territoire neutre.

Nous sommes vraiment très déçus et vexés par cette prise de position de notre Ministre...du Sport!

Merci