D'Tageblatt hat en Donnedeg gemellt, datt den 22 Joer jonken agebiergerte Brasilianer eng zukünfteg Optioun fir de Futtballnationaltrainer kéint sinn.

Déi Noriicht huet de Luc Holtz RTL géintiwwer awer dementéiert.

Zanter September spillt de Leonardo Weschenfelder Scienza an der zweeter Ekipp vu Schalke 04 an der Regionalliga West. Hei huet den offensive Mëttelfeldspiller an 8 Matcher zwee Goler markéiert an ee virbereet. Viru senger Statioun an Däitschland huet hien bei Fanna BK a Schweden gespillt, virdru war hien a Brasilien an an Uruguay aktiv.

De Léo Scienza ass a Brasilien gebuer an huet zanter kuerzem och déi Lëtzebuerger Nationalitéit. Aktuell kéint hie souwisou wéinst Regularitéite vun der FIFA nach net fir déi rout Léiwen oplafen.