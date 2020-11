De Match tëscht Déifferdeng an dem englesche Champion Helvecia London gëtt op franséischem Buedem gespillt.

Well de Futsal net zum "Sport d'Elite" gehéiert, konnt den Champions-League-Match géint den englesche Champion Helvecia London net zu Lëtzebuerg gespillt ginn. De Veräin hat sech en Dënschdeg den Owend an engem Schreiwes enttäuscht gewisen. An de leschte Stonne krut den FC Déifferdeng 03 vill Messagen an esou konnt dann och eng Léisung fonnt ginn.

De Match am Futsal tëscht den Déifferdenger an dem englesche Champion gëtt elo e Sonndeg um 16.30 Auer op franséischem Buedem gespillt an zwar zu Cosnes-et-Romain.

Schreiwes vum FC Déifferdeng 03

Avant tout, merci à tous les journalistes et médias qui ont mis en avant cette injustice envers tout un sport. Nous avons reçu pleins de messages d’encouragements qui nous ont donné la force de ne pas abandonner. Sur ce et suite à l’annonce de hier concernant l’arrêt des sports en salle et compétitions nationales, sans prendre en compte des exceptions pour les rencontres professionnelles, nous avons trouvé une solution rapide ! Nous jouerons la Ligue des Champions entre le représentant Luxembourgeois, Le FC Differdange 03 Futsal et le champion Anglais, London Helvecia, sur territoire français.

FC Differdange 03 VS Helvecia London, ce dimanche 29.11.2020 à 16h30 au Complexe Sportif Cosne et Romain

Le club tiens à remercier du fond du cœur le Député de Meurthe-et-Moselle Xavier Paluszkiewicz ainsi que le maire de la ville de Cosnes-et-Romain Monsieur Cedric Aceti pour tout leur professionnalisme, leur flexibilité ainsi que leur disponibilité à nous accueillir dans leur ville, leur Pays et leur salle.

Merci aussi à notre commune de Differdange et en particulier à l’échevin Paulo Aguiar pour ses efforts pour le bien de notre club.

C’est aussi avec grand sourire que nous avons pu communiquer à nos joueurs et staff cette décision qui d’une certaine forme viens de leur valoriser tout le travail effectué.

Maintenant place au match ! Le plus dur est passé, place au plaisir.