Nom 4. Spilldag vun der Gruppephas sinn iwwerdeems ë.a. schonn Hoffenheim a Leicester eng Ronn weider. Léck mam Laurent Jans steet virum Out.

En Donneschdeg den Owend hu sech um 4. Spilldag vun der Gruppephas an der Europa League déi éischt Ekippe fir d'1/16-Finalle qualifizéiert. Ënnert anerem ass Hoffenheim no enger 2:0-Victoire géint Liberec am Grupp L eng Ronn weider. Am Grupp G huet sech Leicester City no enger verréckter Schlussphas mam 3:3 ee Punkt bei Sporting Braga geséchert an ass domadder och eng Ronn weider. An de 1/16-Finalle steet och Arsenal am Grupp B.

Gutt Chancen op e Weiderkommen hunn am Grupp A d'Young Boys Bern, dat no enger 1:0-Victoire zu Sofia. De Christopher Martins huet bei der Schwäizer Ekipp wéinst enger Blessure gefeelt. Sécher weider ass hei AS Roum, dat no enger 2:0-Victoire géint Cluj. Op der zweeter Plaz steet Bern mat 7 Punkten, Cluj huet der 4.

Am Grupp D huet de Standard vu Léck a leschter Sekonn nach mat 2:1 géint Lech Posen gewonnen. Den decisive Gol huet de Laifis an der Nospillzäit geschoss. De Laurent Jans gouf beim Veräin aus der Belsch an der 77. Minutt agewiesselt an huet den zweete Gol vu sengem Veräi virbereet. Mat dräi Punkten huet een awer kaum nach eng Chance fir weiderzekommen. Mat 8 Punkte stinn d'Glasgow Rangers a Benfica un der Spëtzt vun der Tabell.

Am Grupp H hu sech Lille an den AC Mailand mat engem 1:1-Remis getrennt. No den éischte 45 Minutte stoung et tëscht béiden Ekippen nach 0:0. Bannent den éischte Sekonne vun der zweeter Hallschent ass Mailand duerch e Gol vum Castillejo a Féierung gaangen. Lille konnt an der 65. Minutt duerch de Bamba reagéieren. Beim 1:1 sollt et bis zum Schluss bleiwen. Zwee Spilldeeg viru Schluss ass hei nach keng Decisioun gefall. Un der Spëtzt vun der Tabell steet d'Ekipp vum President Gérard Lopez mat 8 Punkten, Mailand huet 7 Punkten, Prag der 6 a Celtic Glasgow nëmmen 1.

