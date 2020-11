"Ech wëll aus dem schéinste Club vu Lëtzebuerg, e Club-Formateur fir eis éischt Ekipp a fir d'Davis-Cup- an d'Fed-Cup-Ekipp maachen".

Dat sot den neien Directeur sportif vum Tennis Spora, de Gilles Muller. De Franky Hippert huet bei der fréierer Nummer 21 an der Tennisweltranglëscht nogefrot, wéi hien zu senger neier Funktioun koum.

Gilles Muller iwwer d'Spora/Reportage Franky Hippert

De Gilles Muller ass zanter 12 Joer beim Tennis Spora lizenzéiert an huet virun zwee Joer, no senger Karriär, eng Beroderroll kritt gehat. Lo ass et eben de Poste vum Directeur sportif.

"Jo, si hunn elo eben ee gebraucht, deen déi Roll iwwerhëlt a well ech elo scho laang do sinn, war dat fir mech de logesche Schrtat."

An esou engem grousse Club wéi dem Tennis Spora sinn d'Aufgaben natierlech villsäiteg: "Mir hu jo vu bis, Hobbysportler, Leit, déi dat méi intensiv maachen an et geet drëms, datt all Mënsch zefridden ass an natierlech och d'Zil, datt op der Spora Spiller ausgebilt ginn an an eis éischt Ekipp kommen an et och an d'Lëtzebuerger Davis-Cup- an d'Fed-Cup-Ekipp packen."

Wat den Alldag ugeet, ass de 37 Joer ale Muller reegelméisseg op der Anlag am Bambësch fir matzekréien, wat um Terrain leeft.

"Am Moment ass et e bësse méi eng schwiereg Zäit mam Covid, d'Organisatioun ass e bësse schwiereg, elo gëllt et, all eise Spiller, wann d'Terrainen nees opginn, hir Coursen nozehuelen."

Déi fréier Nummer 21 an der Weltranglëscht huet dann awer net geplangt, eng Konkurrenz fir déi aner Trainer aus dem Club ze sinn a spréngt um Terrain just an, wann Nout um Mann oder un der Fra ass.