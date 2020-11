Bei der 2:1-Victoire vum Standard Léck géint Lech Posen aus Polen huet de Laurent Jans en Donneschdeg bei de Rouches zu de Match-Gewënner gezielt.

De Kapitän vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp huet an der 4. Minutt vun der Nospillzäit d'Flank fir den 2. Gol gemaach. Dat hëlleft dem 28 Joer ale Rietsverteideger bestëmmt, fir zu Léck méi Fouss ze faassen.

Laurent Jans mat Assist bei Rouches / Rep. Frank Hippert

D'Ufankszäit beim Standard ass nach net ganz evident fir de Laurent Jans. Vun den éischte 5 Championnatsmatcher huet de Kapitän vun de roude Léiwen eréischt ee ganz gespillt an e gouf zwee Mol kuerz agewiesselt. An der Europa-League-Partie géint Lech Posen koum den 71-fachen Nationalspiller an der 77. Minutt op den Terrain. Dee Moment stoung et 1:1:

"Ech sinn immens frou fir d'Ekipp, datt mer déi 3 Punkten hei gehalen hunn. Och an Ënnerzuel hu mer nach 2 Goler geschoss. Dat weist, datt d'Moral an der Ekipp gutt ass."

Bei senger Awiesslung koum de Laurent Jans awer net op senger gewinnter Rietsverteidegerpositioun an den Asaz, mee lénks. Vu lénks, quasi vum Cornerfändel koum och d'Flank fir den decisive Gol:

"Et ass schonn eng Zäit hier, datt ech net méi lénks gespillt hunn. Et koum wéi et koum. Ech hat duerch de Verlaf vum Match net vill Zäit, fir mer Gedanken ze maachen. Ech un awer och schonn an der Nationalekipp do gespillt."

Beim Standard denkt een awer och schonn un de belsche Clasico e Sonndeg:

"Mir wëssen, datt et e ganz wichtege Match géint Anderlecht ass, fir de ganze Veräin, d'Ekipp, d'Supporter an et ass gutt, elo mat der néideger Confiance an dee Match ze goen. Et mécht mech frou, datt ech konnt mat mengem Assist dozou bäidroen."

D'Partie Anderlecht-Standard gëtt e Sonndeg den Owend um 18.15 Auer ugepaff an da vläicht och mam Roude Léiw Jans an den éischten 11 vun de Rouches.