E Freideg den Owend huet sech fir de Kont vum 9. Spilldag an der Bundesliga Wolfsburg mat 5:3 géint Werder Bremen behaapt.

Et war eng turbulent 300. Victoire fir de VfL Wolfsburg an der Bundesliga. De VfL huet sech am Nordduell géint Werder Bremen mat 5:3 (3:2) duerchgesat. Fir d'Gäscht geet um 9. Spilldag dogéint eng Serie vu fënnef Remisen, bei deenen d'Resultat all Kéier 1:1 war.

Wolfsburg louch no engem Gol vum Bittencourt no 13 Minutte mat 0:1 hannen. Duerno huet d'Ekipp vum Glasner séier nees d'Iwwerhand kritt an duerch de Baku an der 22. Minutt op 1:1 ausgeglach. D'Lokalekipp konnt duerno zwou weider Kéieren a Féierung goen, mat huet zwee Mol den Ausgläich kasséiert, dat ënnert anerem duerch e Selbstgol vum Brooks. Um Enn stoung Wolfsburg awer nach als Gewënner um Terrain. De Weghorst huet an der 76. Minutt den decisive Gol markéiert an esou huet de VfL e verréckte Match mat 5:3 gewonnen.

