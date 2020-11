De Newcomer aus Norwegen setzt sech am Eenzel iwwer 20km virum sengem Landsmann Johannes Thingnes Bö an dem Erik Lesser aus Däitschland duerch.

De Weltcup 2020/21 am Biathlon ass dëse Weekend mam Optakt zu Kontiolahti an d'Saison gestart. Um Samschdeg de Moie stoung d‘Eenzel-Course vun de Männer iwwer 20km um Programm. Am finnesche Kontiolahti kann sech de Norweger Sturla Holm Laegreid no 4 feelerfräi Schéissen als Gewënner feiere loossen. Op Déi 2. Plaz fiert mat engem Retard vun 19 Sekonnen a 60 Honnertstel de Gesamtweltcup Gewënner vum leschte Joer Johannes Thingnes Bö. Mat iwwer 1 Minutt Retard fiert den däitschen Erik Lesser op déi 3 Plaz um Podium.

Am Nomëtteg steet dann d’Eenzel Course vun de Dammen um Programm.



Um Sonndeg stinn da souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären de Sprint um Rendezvous.