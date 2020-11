Iwwerdeems gewënnt Manchester City géint Burnley an Atletico Madrid gewënnt knapps mat 1:0 géint Valencia.

Um Samschdeg stoungen eng Réi Matcher op internationalem Terrain um Programm. Nieft der englescher Premier League stoungen och Matcher an der däitscher Bundesliga um Spillplang. Dortmund verléiert doheem géint Köln a Stuttgart verlaangt de Bayern alles of. Den Detail vun de Matcher fannt dir hei.

Premier League

Brighton - FC Liverpool 1:1

Een éischter schmeechelhaften 0:0 an der Paus fir Liverpool. De aktuelle Champion hat duerch de Firmino an de Salah wuel 2 deck Chancë gläich um Ufank vum Match, mee Brighton hat an der 1. Hallschent duerch de Connolly, Trossard an e verschossenen Eelefmeter duerch de Maupay och 3 ganz gutt Méiglechkeeten, déi e bësse liichtfäerteg vergi goufen.

An enger Phase wou Brighton déi besser Chancen hat, krut Liverpool duerch de VRA e Gol vum Salah an der 34. Minutt oferkannt.

Nom Téi huet Liverpool Zepter awer erëm an Hand geholl, an sou war et de Diogo Jota deen d'Reds an der 60. Minutt no engem Duebelpass mam Salah a Féierung bruecht huet. Vu Brighton ass an der 2. Hallschent net méi vill komm. An der Nospillzäit krut d'Lokalekipp dunn nom VAR awer deen zweeten Eelefmeter am Match zougesprach. De Pascal Groß huet de Ball an de Filet gesat a fir den 1:1-Gläich gesuergt. Dëst sollt och d'Schlussresultat sinn.

Manchester City - FC Burnley 5:0

1:0 Mahrez (6'), 2:0 Mahrez (22'), 3:0 Mendy (41'), 4:0 Torres (67'), 5:0 Mahrez (69')

Ganz wichteg Victoire fir Manchester City géint eng iwwerfuerdert Ekipp vu Burnley. No Viraarbecht vum De Bruyne huet de Mahrez an der 6. Minutt säin 1. Gol vum Dag geschoss. No 22. Minutte war et den Algerier deen säin 2. Gol geschoss huet. Virun der Paus war et de Mendy dee mat engem Schoss aus dem Strofraum de Score nach virun der Paus op 3:0 erop geschrauft huet.

Och nom Säitewiessel war City déi dominant Ekipp an esou konnt d'Ekipp vum Trainer Pep Guardiola mam Torres a Mahrez de Score op 5:0 schrauwen. Deemno eng souverän Victoire fir Manchester City.

FC Everton - Leeds United (18h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Sassuolo Calcio - Inter Mailand 0:3

0:1 Sanchez (4'), 0:2 Chiriches (14'), 0:3 Gagliardini (60')

Am Spëtzematch vun der Serie A huet Inter Mailand vun Ufank u gewisen dass si dëse Match onbedéngt wollte gewannen an domat Sassuolo an der Tabell géifen iwwerhuelen. Sanches a Chiriches hunn d'Gäscht fréi a Féierung geschoss. Nom Téi huet de Gagliardini an der 60. Minutt fir d'Virentscheedung gesuergt. Inter Mailand gewënnt deemno mat 3:0 an d'Lokalekipp verléiert fir des Saison eng aller éischte Kéier.

Benevento Calcio - Juventus Turin (18h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Olympique Marseille - FC Nantes (17h00)

Paris St. Germain - Girondins Bordeaux (21h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

FC Valencia - Atletico Madrid 0:1

0:1 Lato (Selbstgol, 79')

Real Madrid - Deportivo Alaves (21h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga