Den Däitschen léisst senger Konkurrenz keng Chance a gewënnt d'Eenzelsprangen zu Ruka virum Piotr Zyla a virum Dawid Kubacki.

Nom 1. Duerchgang louch de Markus Eisenbichler beim Eenzelsprangen zu Ruka a Finnland mat 149 Meter mat iwwer 9 Punkte Virsprong kloer a Féierung. De Dawid Kubacki op der 2. Plaz sou wéi de Yukiya Sato op der 3. Plaz hate keng Chance géint den 29-järegen Däitschen, deen och schonns dat 1. Sprangen an dësem Weltcup konnt gewannen.

Dat nämlecht Bild sollt sech och am 2. Duerchgang weisen. De Markus Eisenbichler deklasséiert seng Konkurrenz a gewënnt souverän och dat 2. Sprangen an dëser Saison. Hien gewënnt mat iwwer 19 Punkte Virsprong, eng aner Welt am Schisprangen. Op déi 2. Plaz kennt de Pol Piotr Zyla a deen zweete Pol Dawid Kubacki kennt op déi 3 Plaz.