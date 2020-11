Den Norweger huet sech bei den Hären déi éischt Victoire vun der neier Saison geséchert a bei den Damme konnt sech d'Hanna Öberg aus Schweden duerchsetzen.

E Sonndeg de Moie waren d'Häre beim Weltcup an der finnescher Stad Kontiolahti am Sprint iwwer 10 Kilometer gefuerdert. Do huet de Johannes Thingnes Bö senger Konkurrenz keng Chance gelooss a sech souverän d'Victoire geséchert. Op déi zweet Plaz ass de Schwed Sebastian Samuelsson komm, dat viru sengem Landsmann Martin Ponsiluoma. Am General ass de Johannes Thingnes Bö elo och den neie Leader.

Mëttes ass et dann och bei den Dammen un den Depart gaangen, wou sech um Enn d'Hanna Öberg aus Schweden d'Victoire mat engem Virsprong vun 23.9 Sekonnen virum Marte Olsbu séchere konnt. D'Karoline Offigstad Knotten aus Norwegen ass mat engem Retard vu 37.8 Sekonnen op déi 3. Plaz komm. Am Generalklassement steet d'Italienerin d'Dorothea Wierer mat 60 Punkte weiderhin op der 1. Plaz.