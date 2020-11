Am Fréijoer fänkt nämlech d‘Qualifikatioun fir d‘Weltmeeschterschaft 2022 am Qatar un, a fir d’FLF wär dat de perfekten Optakt an der neier Enceinte.

„A mengen Aen misst et méiglech sinn, am Mäerz am neie nationale Stadion kënnen ze spillen“, dat seet de Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz.

Luc Holtz iwwer neie Stadion / Reportage Franky Hippert

De 7. Dezember ass zu Zürich am Sëtz vun der FIFA, der internationaler Futtballfederatioun, den Tirage vun de Gruppe fir d'Qualifikatioun fir d'WM 2022 am Qatar. Lëtzebuerg ass am Dëppe 4 vu 6 a kritt et deemno mat zwee a priori méi schwaache Géigner ze dinn. Ma et waart awer sécher och esou eng grouss Natioun wéi Däitschland, Frankräich oder England. Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz hofft op jiddwerfalls am Mäerz op der Cloche d'Or kënnen ze spillen:

„'Nur die Hoffnung stirbt zuletzt' seet een esou schéin, natierlech hoffen ech, datt mer net méi op de Josy Barthel mussen zeréckgoen. Et ass elo eng Zäit hier, datt ech fir d'lescht um Stadion waarm, mä do war awer scho vill fäerdeg."

Alles anescht wär fir de Luc Holtz nëmme schwéier ze verstoen:

"Den Terrain ass schei gréng, op den Tribüne si schéi Sëtzer, d'Vestiairë sinn och fäerdeg, hunn ech gesinn. Wann nach eng Schrauf muss agereit ginn, da kann een dat och nach méi spéit maachen. Wann de Wëllen do ass, misst een am Mäerz kënnen am neie Stadion spillen."

Wann da bis alles am neien nationale Futtball- a Rugbystadion fäerdeg ass, muss dat Ganzt jo och nach vun den zoustännegen Autoritéiten ofgeholl ginn, an et mussen och nach 2 Testmatcher gespillt ginn.

De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz hofft also, am Mäerz am neie Stadion kënnen ze spillen. Beim Bauhär, der Stater Gemeng, huet een déi Hoffnung och nach ëmmer. Et wëll ee sech an dësem Moment awer mat enger Ausso, net ze wäit aus der Fënster leeën.

