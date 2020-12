Am Biathlon stoung en Donneschdeg am Weltcup e Sprint zu Kontiolahti a Finnland um Programm, dat bei den Dammen an den Hären.

Bei den Damme konnt sech d'Hanna Öberg aus Schweden duerchsetzen. Si war feelerfräi bliwwen an hat um Enn knapp 10 Sekonnen Avance op d'Anais Chevalier-Bouchet. De Podium gouf vun hirer Schwëster Elvira Öberg komplettéiert. Tarjei Bö wënnt de Sprint zu Kontiolahti Bei den Häre konnt sech den Tarjei Bö no enger feelerfräier Schéissleeschtung d'Victoire sécheren. Hien hat e Virsprong vun 13,9 Sekonnen op den Däitschen Arnd Peiffer, deen och am Schéissen ouni Feeler bliwwen ass. De Johannes Thingnes Bö, deen am Sprint eigentlech net ze schloen ass, hat en Donneschdeg net säi beschten Dag erwëscht. Hien huet eemol donieft geschoss a war och an der Loipe net esou staark wéi gewinnt. No den 10 Kilometer ass et fir den Norweger awer nach fir déi 3. Plaz duergaangen.