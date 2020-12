De Lëtzebuerger stoung bei den Hollänner iwwer 90 Minutten um Terrain.

Doheem hat den aktuell Néngten aus Rotterdam et mam Leschten aus Emmen ze dinn. D'Heemekipp ass duerch den Duarte no 22 Minutten a Féierung gaangen, ma kuerz nom Säitewiessel huet de Araujo ausgeglach. Den Ausgläich war awer net vu laanger dauer, well an der 58. Minutt, 6 Minutte méi spéit also, huet den Harroui Rotterdam nees a Féierung bruecht. Et sollt kee Gol méi falen, esou datt d'Ekipp vum Mica Pinto wënnt an elo mat 12 Punkten aus 11 Matcher op der 9 Plaz steet.